IA en el trabajo: dos de cada tres trabajadores cree que impactará de manera positiva

Un reciente estudio revela que dos de cada tres trabajadores creen que el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en sus trabajos será positivo. Solo 7% piensa que les hará perder sus trabajos.

La consultora Adecco presentó la investigación “Navegando la Revolución de la IA y la Transformación del Futuro del Trabajo”, realizada a escala global durante julio y agosto pasado.



Los resultados surgen a partir de la participación de 30.000 trabajadores de 23 países. El foco del estudio es el impacto de la inteligencia artificial (IA) y de la inteligencia artificial generativa (IAGen) en el trabajo.

Los sistemas de IA tradicionales reconocen patrones, analizan datos y hacen predicciones con base en eso, pero la IAGen está un paso más adelante: crea nuevos datos a partir de los patrones que reconoce.

“La mayoría de las personas ve a la IAGen como una tecnología que puede alivianar su carga laboral administrativa/repetitiva, dándoles tiempo para focalizarse en tareas más estratégicas (59%) y ahorrar tiempo en el trabajo (60%). Sin embargo, más allá de lo que se pueda ganar en eficiencia, hay un 54% de los trabajadores que lo ve como un punto de entrada hacia nuevas oportunidades laborales, considerando que les abre puertas a trabajos a los que antes no podían acceder”, señala el estudio.

Aun cuando el sentimiento general está marcado por el optimismo, hay un 24% de los trabajadores que manifiesta no estar seguro de cómo la IA impactará en su trabajo. Esto es así especialmente para quienes tienen salarios más bajos (31% vs 17% con salarios altos) y quienes no trabajan en oficinas.

Los empleados recurren a sus líderes cuando necesitan ser guiados acerca de un tema y la IA no es la excepción. Sin embargo, uno de cada cinco ejecutivos también siente incertidumbre acerca del impacto de la IA, lo que puede exacerbar el problema cuando su equipo busque ayuda.

Los especialistas concluyen que se necesita educación acerca del tema para entender de forma integral el impacto de la IA en el largo y mediano plazo. Para proteger la empleabilidad de los trabajadores, es clave ayudarlos a entender el impacto de esta tecnología en los roles individuales y proveer orientación y planes de transición.

La práctica



El uso de la IAGen ya está difundido, pero su incorporación y acceso en el trabajo no son equitativos.

Para encarar esta brecha, Adecco afirma que se debe asegurar la inclusión en el acceso a esta herramienta. Algunos datos que arrojó el relevamiento:

46% de los trabajadores recibe orientación por parte de sus empleadores acerca del uso de la IA en el trabajo.

76% de los trabajadores con títulos universitarios utiliza IAGen en el trabajo, mientras que, en el caso de aquellos con solo el secundario completo, se reduce a 51%.

70% de los trabajadores usa IAGen en el trabajo, con herramientas como ChatGPT o Google Bard.

11% no sabe cómo usar IAGen ni qué es.

A la consulta sobre por qué usan IAGen, las principales respuestas son: “Permite encontrar información con mucha rapidez”; “Ahorra tiempo en tareas básicas o de rutina”; “Permite resumir información con agilidad”.

Los motivos por los cuales no la usan: “No confío en esa tecnología” (35%); “No sé qué es / cómo usarla” (14%); “No hay orientación acerca de cómo usarla” (8%) y “No puedo acceder a la tecnología” (7%).

Finalmente, de acuerdo con los trabajadores, los atributos humanos como inteligencia emocional y empatía no pueden ser reemplazados por la IA. Seis de cada 10 coincide en que “la IA es simplemente una herramienta más y el contacto humano influye más en el trabajo”.