Por Alfredo Terlizzi*



La comunicación interna es una de las herramientas más potentes para lograr más y mejores resultados y, más allá del área de recursos humanos (RRHH), es responsabilidad de todos los líderes y colaboradores de una compañía, y uno de sus principales objetivos es lograr el alineamiento y motivación del equipo, generando una visión compartida. En las compañías generalmente hay un rol específico en el área de RRHH que aborda estos temas en forma estratégica.

El responsable de comunicación interna tiene como objetivo gestionar toda la información mediante los canales adecuados para una organización. Es por esto que este rol es fundamental para impulsar la forma como los colaboradores se relacionan y se involucran con la empresa.

Asimismo, la comunicación interna no deja de ser un espejo hacia el afuera y es clave en la marca empleadora la atracción y en la fidelización de estos talentos. Invertir en comunicación interna es activar una poderosa acción o herramienta, capaz de convertir la fidelidad de los colaboradores en activos, permitiendo a las compañías diferenciarse de sus competidores.

¿En qué consiste la digitalización de la comunicación interna?

Como todo cambio, la transformación digital en algunas compañías puede resultar difícil y abrumadora. Sin embargo, la clave de los equipos de comunicación interna (o bien el referente de RRHH, si no hay un equipo específico a cargo) está en aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías para encarar este gran desafío. La transformación digital no pasa sólo por aportar nuevas tecnologías sino que la clave está en recurrir a ellas para aportar valor a cada empleado y a la cultura organizacional. Se trata de un cambio cultural, no de robotizar las comunicación.

La optimización de procesos, mejora de canales y alcance, y la posibilidad de incorporar métricas que aporta la tecnología son las mejoras habilitadoras para que los equipos de comunicación interna lleven a cabo una transformación digital exitosa incorporando nuevos canales que la tecnología permita.



1. ¿Cuáles son sus ventajas?

Las ventajas de digitalizar las comunicaciones internas tienen son la agilidad y la velocidad de impacto que se obtiene, la flexibilidad y la capacidad que tiene la comunicación digital para exponenciarse y la interacción de los usuarios que posibilita -aquí radica uno de los grandes diferenciales-.

También la capacidad de medición y de obtener métricas de la calidad e impacto de la comunicación de forma más simple, es una ventaja. En función de esa información se pueden obtener más y mejores resultados en cuanto a la campaña de comunicación. Vale la pena destacar que los datos no sirven por sí solos sino que requieren de un trabajo de análisis que nos permita obtener información clave y transformarla, a su vez, en decisiones.

2. ¿Cómo se puede implementar?

La implementación y digitalización de la comunicación interna de una empresa requiere planificación y constancia, comenzando por definir los objetivos de los programas de comunicación antes de pensar en medios y herramientas. Es importante comprender cómo funcionan actualmente los canales y evaluar su efecto en términos de resultados antes de correlacionarlos con los nuevos canales tecnológicos que se desee incorporar, analizando pros y contras.

A su vez, una implementación exitosa requiere de una selección minuciosa de nuevas herramientas y proveedores, teniendo en cuenta cómo se relacionan con otros subsistemas de RRHH. Es fundamental crear un plan de comunicación integral anual segmentado por trimestres y bloques temáticos, con un hilo conductor que involucre a todos los responsables de la comunicación interna.



3. ¿Cuáles son los beneficios para los miembros de la organización?

Contar con medios digitales genera beneficios importantes para los colaboradores, entre los cuales podemos mencionar algunos que facilitan la comunicación entre éstos y las organizaciones. Un claro ejemplo es cómo la comunicación digital provee herramientas tecnológicas o digitales que facilitan el teletrabajo, algo que llegó para quedarse. Las herramientas digitales integradas en un mismo lugar de trabajo generan mayor compromiso y empoderamiento de los trabajadores al posibilitar que las organizaciones se comuniquen en tiempo real.

Por otro lado, permite a éstas crear y reforzar un propósito y valores compartidos, haciendo que el comportamiento colectivo de todos los colaboradores se sume a la cultura organizacional.



* Fundador y CEO de Workia, empresa de tecnología y servicios para organizaciones