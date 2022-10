El miércoles pasado se desarrolló la segunda edición de Movilidad Latam 2030, evento virtual y gratuito en el que se reunieron 20 disertantes internacionales expertos en esa temática para debatir acerca del futuro de las urbes, un espacio organizado por Ualabee, empresa que brinda soluciones de movilidad para las personas en Latinoamérica, para intercambiar las ideas, conocimientos y experiencias.

Este año, Movilidad Latam 2030 contó con cuatro paneles en los que diferentes oradores de reconocidas corporaciones sumaron su voz a la conversación.

Uno de los ejes temáticos fue Políticas públicas a favor de una movilidad eficiente: un espacio para debatir mejores prácticas y casos de éxito de planificación urbana. Disertaron Cristobal Pineda, subsecretario de Transportes en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile; Fabrizio Daminato, presidente de la Asociación Civil de Transporte de Argentina (ACTrans); Julio Covarrubia, service line manager de Entel Ocean, y Natalia Neri, gerente Operativa de Colectivo, Transporte GCBA. La moderación estuvo a cargo de Lucía Bellocchio, CEO & founder de Trend Smart Cities y especialista en smart cities e innovación.

El segundo eje fue Movilidad compartida, multimodal y a demanda. En este panel se debatieron los nuevos paradigmas y necesidades que buscan crear espacios más sustentables. Participaron Patricia Jebsen, general manager Argentina & Chile de Beat; Antonio Morales, CEO de Gocleer; Sandra Montoya, head of sales Latam Autocab, y David Cañabate, general manager Latam de VIA. En la moderación estuvo Florencia Rodriguez Touron, co-founder y directora Ejecutiva de Bondit App.

El tercero fue La reinvención de las automotrices y la transición energética. ¿Qué sucederá con las automotrices? ¿Hacia dónde vamos en términos de transportes sustentables?, son sólo algunas de las preguntas que se abordaron. Participó Cristóbal Muñoz Šimunović, head of new mobility en Wind Garage Copec Chile; Sergio Lecue, International Key Account Director Latam de ALD Automotive; Gabriel Madero, co-founder, chief digital & Innovation Officer at Miraiico, y Daniel Stern, inverstionista VC, Innovación y Movilidad Latam e Israel. La moderación estuvo a cargo de Joaquín Di Mario, CEO y co-founder de Ualabee.

El cuarto eje estuvo enfocado en el sector privado y el camino de la movilidad sustentable: un nuevo bloque para debatir acerca de prácticas sostenibles y lo que se puede esperar en los próximos años. Las voces que se presentaron fueron Pablo Bocco, Social Innovation & Sustainability Lead en Naranja X; Renata Amorim, Sustainability Principal for Latin America & Caribbean at SAP LAC South; Gabriela Guzzo, Sustainability & Strategy Manager Accenture, y Juan Cruz Simone, gerente de Operaciones en KEKO Argentina. Moderó la conversación Luis Ulla, especialista en sustentabilidad y director del Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad (Iarse).

Cabe señalar que el evento está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de la ONU y con el compromiso en común de mejorar la circulación urbana, disminuir el tránsito y el impacto socioambiental y reactivar la economía.

Movilidad Latam 2030 contó con el apoyo de las siguientes instituciones:

ACTrans, BCIE, Corlab, Córdoba Acelera, Fundación Metropolitana, Fondo Verde, Hub UDEP, Pacto Global Uruguay, Sistema B, Social Hub, Smarter Cities, Iarse, Urbanistas.lat y Voy en Bici, en la categoría Gobierno y Organismos.

Autocab, Beat, Familia Parra, Fidocar, KEKO, Optibus, Mobi, Naranja X, The Carbon Sink, Mobilys, Trend Smart Cities, Vectio y Scania, en la categoría Institucional.

Bioguia, Carbono News, Circulantes, Economía Sustentable, FM Milenium, Gerencia Ambiental, Geekzilla Tech, La Network, T3, InfoNegocios Uruguay, Notify y Visión Sustentable, como Media Partners.

“Movilidad Latam es una oportunidad única para conectar con líderes globales de la industria. Conocer lo que otros están haciendo en este terreno y aprender un poco más de ellos. Cruzar estrategias, datos, innovar en comunidad. Sólo podemos pensar en una movilidad eficiente si colaboramos entre todos los actores, y esa sinergia es la que viene a traer nuestro evento”, opinó Di Mario.

La primera edición de Movilidad Latam 2030 se destacó por contar con 18 disertantes internacionales distribuidos en tres paneles con múltiples temáticas, más de 50 patrocinadores y un centenar de asistentes. Este año se espera duplicar la apuesta.