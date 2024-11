VIH: 140.000 personas viven con el virus en Argentina, harán testeos gratuitos en Córdoba

En el marco del Día Mundial en Respuesta al VIH y el Sida, el lunes harán pruebas rápidas en Plaza San Martín. A nivel nacional, las cifras revelan un preocupante aumento de infecciones y desafíos en el acceso al tratamiento



En Argentina, el VIH sigue siendo un tema central de salud pública: según el último boletín epidemiológico, 140.000 personas viven con el virus. Desde 2010, la región ha registrado un aumento del 9% en los casos, reflejo de una problemática que requiere acciones inmediatas y sostenidas. En respuesta, AHF Argentina (AIDS Healthcare Foundation), junto a diversas organizaciones, realizará testeos gratuitos de VIH y sífilis en todo el país, incluyendo múltiples puntos en Córdoba.



El lunes 2 de diciembre, se podrá acceder a pruebas rápidas en la Plaza San Martín de Córdoba Capital, de 10 a 16 horas. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Voluntarixs Cba, Espacio La Frida, el Centro Cultural B° Centro, la Dirección de Medicina Preventiva, el Laboratorio Central y el Programa Provincial de VIH, entre otros. En el interior provincial, se realizarán testeos en Mina Clavero y Río Tercero, facilitando el acceso a diagnósticos en diversas localidades.



Panorama preocupante

A 43 años de los primeros casos de SIDA, los avances en tratamiento y prevención han sido significativos, pero aún queda mucho por hacer. En el mundo, 39,9 millones de personas viven con VIH, y casi una cuarta parte no accede al tratamiento necesario para llevar una vida saludable.



En Argentina, el sistema público garantiza tratamiento al 65% de las personas diagnosticadas, pero el aumento del 51,5% en diagnósticos de infecciones de transmisión sexual (ITS) en lo que va de 2024 pone de manifiesto la necesidad de fortalecer estrategias preventivas. La última cifra se desprende de datos propios recopilados por AHF Argentina.



Cada 1 de diciembre, organizaciones de todo el mundo, recuerdan la importancia de mantener el VIH en la agenda de salud pública.

Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF, destacó: “El acceso al tratamiento no es solo una solución individual; es un pilar de salud pública que evita nuevas transmisiones y mejora la calidad de vida de las personas afectadas”.



En este contexto, la organización social subraya cinco acciones clave para avanzar hacia la meta de erradicar los casos de sida antes de 2030:

Fomentar el uso de métodos preventivos como el condón. Garantizar el acceso a pruebas rápidas de VIH. Iniciar tratamiento inmediato tras un diagnóstico positivo. Invertir en programas de retención de tratamiento para alcanzar la indetectabilidad del virus. Reducir el estigma y la discriminación asociados al VIH mediante campañas informativas y políticas inclusivas.

Patricia Campos, jefa de la oficina de AHF para América Latina y el Caribe, enfatizó: “El estigma sigue siendo un desafío en nuestra región. Muchas personas desconocen su estado serológico o enfrentan barreras para acceder al tratamiento. Con un esfuerzo conjunto, podemos avanzar hacia un futuro en el que el VIH deje de ser una amenaza”.



Finalmente, los especialistas sostienen que para cumplir con la meta global de erradicar la pandemia antes de 2030, es esencial que tanto líderes políticos como la sociedad refuercen su compromiso con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del VIH.