Study Córdoba: buscan posicionar a la provincia como un destino educativo internacional

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, recibió en el pabellón Argentina a una delegación extranjera conformada por representantes de diferentes universidades del mundo, en el marco de la iniciativa Study Córdoba que llevan adelante la agencia ProCórdoba, Córdoba Acelera, conjuntamente con las 12 casas de estudios de la provincia.

“Esta iniciativa del Gobierno de Córdoba significa el primer paso institucional dado estratégicamente a nivel provincial. Se trata de consolidar a Córdoba en el mapa educativo global, atrayendo a estudiantes de todo el mundo que tengan interés en una formación de alto nivel, con un entorno académico de prestigio y en permanente innovación”, detallaron los organizadores.

El pasado lunes 25 de noviembre, en el Museo Superior de Bellas Artes Evita-Palacio Ferreyra, la delegación extranjera participó de una ronda de negocios y asistió a un panel sobre tendencias tecnológicas y su impacto en la educación de posgrado con empresas del sector EdTech y otras que brindan servicios vinculados a la educación y formación académica.

Los participantes de esta primera misión inversa representan al gobierno de Angola; la Universidad EAN (Colombia); la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa- Recla (Colombia); la Fundación para el Desarrollo y la Formación Académica – Fundefa (Ecuador); el EuroLatin Business Consulting Group (España) y The University of the West Indies (Trinidad y Tobago); el Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, Ovilongwa Consulting de Luanda; República de Angola Gabinete de Quadros.



Entre las visitas programadas, recorrieron la Facultad de Ciencias Médicas; el reactor nuclear de la Facultad de Ciencia Exactas, Físicas y Naturales; el Centro de Micro y Nanoscopía de Córdoba (Ceminco) en el Campus Virtual; el Laboratorio de Hemoderivados y la Facultad de Ciencias Agropecuarias, entre otros.