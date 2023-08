Frente la corrida cambiaria y la devaluación del peso tras las PASO, el Colegio Odontológico de la provincia armo un listado de sugerencias para salvaguardar el poder adquisitivo de los profesionales. Algunos insumos de trabajo registran subas superiores a 200%

Por Carolina Klepp

La suba de los precios en bienes y servicios continúan tras la devaluación del pasado lunes y, en algunos casos, los valores “están abiertos”.

El sector profesional también acusó el impacto: por su parte, los odontólogos se dieron una estrategia surgida de experiencia previa ante los vaivenes económicos del país. El Colegio Odontológico de la Provincia lanzó una serie de recomendaciones ante la actual incertidumbre financiera.

“Ante la corrida cambiaria poselectoral de las cotizaciones de moneda extranjera no oficiales y la devaluación del peso generada por el Estado Nacional poselecciones PASO 2023, nos vemos en la obligación de emitir una serie de recomendaciones, en virtud de salvaguardar el poder adquisitivo o bien evitar el incumplimiento de compromisos pre asumidos (…)”, señaló la entidad.

La primera recomendación: “Asumir compromisos sólo con tratamientos que sean impostergables, sólo realizar aquellos que revistan el carácter de urgentes, y sean abonados al contado y contemplen las últimas actualizaciones de precios de mercado”.

El comunicado del colegio brindó un ejemplo a sus matriculados: un composite de primera línea (material sintético para reconstrucciones dentales) subió 200% entre mayo y el pasado miércoles 16 de agosto en algunas casas comerciales.



Segunda recomendación: “Evitar la compra de insumos de manera compulsiva; sólo adquirir lo urgente e imprescindible. No es un momento ideal para generar stock, es muy probable que los precios se adecuen ya que existe una reinante incertidumbre en la reposición para los proveedores”.

Otra de las sugerencias es “ajustar los tratamientos en virtud de las listas de precios actualizadas y/o manifestarles a los pacientes aguardar un tiempo prudencial hasta tener una claridad respecto a los precios finales. Plazos de cotización no superiores a 48 horas”.

José Ermoli, secretario del colegio, explicó a Comercio y Justicia que el listado de recomendaciones -que incluye ocho puntos- se armó con base en la experiencia, ya que no es la primera vez pasa esto en el rubro.

“Más allá del 22% de devaluación lo que estuvimos viendo en estos tres días es el incremento de precios muy por encima de eso, o sea que no hay una actitud tendiente a que provean los insumos a un precio razonable. Estábamos apuntando que un producto que se conseguía a $37.000 estaba ahora rozando los $100.000, y otro que estaba en $50.000 lo estaban vendiendo a $160.000. Claramente no hay referencia de precios, y el que lo llegue a comprar, básicamente el vendedor vende con un fin especulativo, se quiere cubrir, no hay una explicación lógica. Es imposible tomar un tratamiento a largo plazo, como una ortodoncia, hasta que no se estabilicen los precios”, graficó Érmoli.



Agregó otro ejemplo: desde mayo pasado la caja de guantes valía $1.224 y hoy hay algunos negocios lo están vendiendo a $3.500.

Para sortear la incertidumbre, la lista de recomendaciones incluye: eliminar las cuentas corrientes y no realizar tratamientos financiados a largo plazo. “Evitar toda aquella contratación que pacte su pago a 30, 45 o 60 días, sin una cláusula de ajuste que al menos contemple la evolución del índice inflacionario de los meses venideros (que vale aclarar los ajustes en insumos han sido superiores aun a los índices inflacionarios registrados)”, precisan.