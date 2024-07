Salarios: ¿quiénes recibieron aumentos 12 puntos por encima de la inflación en el primer semestre?

Según un relevamiento entre 510 empresas argentinas, hasta el mes de junio los incrementos salariales se situaban por encima de la inflación (92% vs 80%). Esto para los trabajadores del sector privado formal y se debe a que las proyecciones de inflación han disminuido significativamente.

Respecto a la cantidad de ajustes previstos por las compañías, otorgar seis aumentos al año sigue siendo la alternativa con mayor prevalencia.

Así se desprende de la última edición de la encuesta de tendencias salariales de Mercer, consultora de recursos humanos.

El panorama macroeconómico actual y el contexto de relativa incertidumbre continúan representando un reto para las compañías a la hora de hacer proyecciones para la segunda mitad del año. A pesar de la reducción en las expectativas de inflación, las empresas aún deben enfrentar la complejidad de ajustar sus presupuestos salariales en un entorno económico volátil.



Para el segundo semestre, las empresas están ajustando a la baja, pero sin exagerar: siguen el ritmo de desaceleración de la inflación.



Estrategias de ajuste salarial

A diferencia de relevamientos realizados en años anteriores, se encontraron empresas que no han cerrado su presupuesto anual o que lo revisan de manera continua. En ese sentido, un 12% de las compañías no cuentan con un presupuesto anual para 2024. Además, no se perciben grandes diferencias entre los incrementos estimados pendientes de aprobación y los incrementos aprobados.



“Un 26 % de las empresas realiza acciones adicionales para acompañar el impacto económico en los salarios, mientras que un 22 % aún evalúa la posibilidad de hacerlo. Dentro de estas acciones o beneficios, se destacan la cobertura total o parcial del gimnasio, capacitaciones online o presencial y la cobertura de los gastos del almuerzo”, concluye el informe.