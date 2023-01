Hasta el 12 de febrero podrán inscribirse estudiantes de últimos años o recién graduados de carreras relacionadas. La mayoría de los programas se llevará a cabo en la sede de California durante el verano estadounidense, que comienza en junio

Para quienes sus profesiones se relacionan con la animación cinematográfica y la creatividad, se abrió la puerta a las prácticas profesionales en Pixar Animation Studios, el estudio cinematográfico de animación por computadora subsidiario de Walt Disney Studios.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de los últimos años o recién graduados para participar en su sede en California, Estados Unidos, durante el verano del hemisferio norte.

Las vacantes publicadas son:

*Editor. Se requiere experiencia avanzada con Avid Film Composer y Final Cut Pro, y enviar un demo reel en el que se demuestre la experiencia que se tiene en edición.

También es necesario estar muy motivado para formar parte del equipo de Pixar; contar con excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita; y tener la capacidad demostrada de tomar la iniciativa y de trabajar independientemente, así como con un equipo.

* Story Artist. Los candidatos deben tener un título o certificación en animación clásica, película o algún campo relacionado dentro de un año de fecha de graduación.

Se solicita conocimiento práctico de photoshop; enviar un portafolio que demuestre capacidades en dibujo, puesta en escena y capacidad de contar cuentos. Además, tener capacidad demostrada para mostrar acción y comedia por medio de dibujos expresivos, ser organizado y orientado al detalle, contar con capacidad de trabajar de forma rápida y colaborativa, y poseer una gran actitud y fuerte ética de trabajo.

*Animación. Pixar pide enviar un demo reel que demuestre la aplicación de los principios de la animación para contar una historia con significado a través del movimiento. Además, demostrar una comprensión completa de movimiento físico, peso, balance, textura y forma.

Contar con habilidad para comunicar claramente ideas simples con las que una audiencia puede simpatizar; fuerte comprensión de los principios de animación; habilidades para contar historias preferidas.

Los becarios tendrán la oportunidad de trabajar con los empleados del gigante de la animación y podrán aprender dentro de un salón de clases con la asistencia de profesores y tutores. También recibirán remuneración, según el área de práctica.

Los interesados deben enviar un currículum vitae y una carta de motivos en inglés; todo dentro del sitio web de vacantes.

El estudio Pixar del norte de California ha creado algunas de las películas animadas más exitosas de todos los tiempos, como Toy Story, Monsters Inc., Cars, The Incredibles, Ratatouille, WALL•E, Up, Brave, Inside Out, Coco y Turning Red. Sus películas y tecnología han ganado 40 premios de la Academia y han recaudado más de US$14 mil millones en la taquilla mundial.

“El objetivo de Pixar es combinar tecnología innovadora y talento creativo de clase mundial para desarrollar largometrajes animados por computadora con personajes memorables e historias conmovedoras que atraigan a audiencias de todas las edades”, detalló la firma.