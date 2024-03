Los retos que afrontan las mujeres profesionales en Córdoba

Tres historias en primera persona: la vicerrectora de la UNC arquitecta Mariela Marchisio, la doctora en ciencias químicas Yanina Ditamo y la licenciada en trabajo social Luz Achaval describen sus experiencias y desafíos en el ámbito laboral. Además, cifras y datos provinciales sobre brecha salarial, “techo de cristal”, condiciones laborales y desigualdad de género en el trabajo

Por Carolina Klepp

Brecha salarial, inequidad en las tareas de cuidado, vulnerabilidad en las condiciones laborales, “techo de cristal” para acceder a puestos jerárquicos, temas que persisten cada año y vuelven con fuerza a la agenda en el mes de la mujer. Pasan los años y aunque haya avances en materia de género, hay desigualdades difíciles de erradicar en el ámbito del trabajo.



Tres profesionales cordobesas cuentan sus experiencias en primera persona: la vicerrectora de la UNC y arquitecta Mariela Marchisio, la doctora en ciencias químicas Yanina Ditamo y la licenciada en trabajo social Luz Achaval.



¿Cuáles son los desafíos de ser mujer profesional en Córdoba? Quedó claro que son múltiples y los enumeraron junto a sus experiencias en una mesa redonda coorganizada por la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc), la Subsecretaría de Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidades de la Municipalidad de Córdoba y el Nodo Mujeres de Campus Norte UNC. Fue en el Auditorio del Consejo de Médicos.

“Las mujeres no solo estábamos para decorar”

La vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Mariela Marchisio es arquitecta, magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano y profesora investigadora en la Facultad de Arquitectura. Fue la encargada de abrir el panel e hizo hincapié en el salto que existe entre el estudio universitario y el ejercicio profesional.



“Costó mucho trabajo que los sistemas educativos universitarios incorporaran a las mujeres, y hablo sobre todo por el grupo de carreras que nos reúne a los ingenieros, ingenieras, arquitectos y arquitectas. Hace muchos años que egresamos arquitectas de nuestras facultades y sin embargo, a la hora de ir a ejercer la profesión, tuve que demostrar -al menos los cuatro o cinco primeros años-, que las mujeres no solo estábamos para decorar, y que las mujeres no solo sabíamos diseñar baños y cocinas”. A lo que agregó: “Las mujeres sabemos calcular, proyectar y sobre todo sabemos manejar la economía mucho mejor que los arquitectos varones, a pesar de que no nos cuesta nada estudiar las carreras, después nos cuesta un montón ejercer la profesión como nuestros pares”.

Un anhelo: que las universitarias que egresen en estos años no tengan que demostrar las cosas que les tocó demostrar a quienes egresaron antes.



Otro de los puntos a los que se refirió es a los mandatos familiares, cuestión difícil de “desmontar”. “Mi mamá hubiera sido muy feliz si yo hubiera conseguido un marido, no tuvo esa suerte; si yo hubiera tenido 18 hijos, no tuvo esa suerte; si me hubiera casado de blanco, no tuvo esa suerte; entonces hasta te hacen sentir esa culpa cuando sos más chica”, contó sobre su experiencia, al tiempo que reflexionó sobre lo aprendido con el ejemplo de su madre ordenando la empresa.



“Esa educación nos costó muchísimo romper a muchas de las mujeres que somos profesionales y que no venimos de familia de profesionales. Ahí es cuando hablamos de cómo trabajar las masculinidades, la educación en la familia, cómo desmontar todos esos juicios previos que venimos heredando. Hay un bache enorme para deconstruir, para construir de otra manera”.



Finalmente, se refirió a las mujeres en puestos de jerarquía y a los desafíos de llegar a ser vicerrectora de la Casa de Trejo, siendo que nunca militó en una agrupación y no venía de la política universitaria. “Como dice el doctor (Hugo) Juri, yo soy un ‘milagro electoral’, y si no fuera por la elección directa y porque logramos romper también dentro de las estructuras políticas varias cosas, hubiera sido imposible que algunas personas hubiéramos llegado a los lugares que logramos llegar”.

“Podemos hacer lo que queramos”