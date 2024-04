La Roche-Posay creó herramienta de IA para educar sobre mejores prácticas de belleza

Durante estas últimas semanas, se vio una tendencia que nació en las redes sociales en la que las preadolescentes muestran una obsesión con el cuidado de la piel y una curiosidad por diversos productos como cremas, geles, mascarillas y peelings faciales. Las menores de 12 años son las más expuestas a esta moda, que consiste en seguir rutinas de belleza diseñadas para adultos, lo que puede acarrear graves consecuencias para su salud, incluyendo reacciones o alergias.

“Esto se está dando gracias a un contexto sociocultural donde la información digital en redes vuelve masivo el consumo, y está bueno promover el autocuidado en los niños, pero lo importante es prevenir el abuso de productos que pueden contener moléculas perjudiciales para una piel muy joven”, afirmó el médico dermatólogo, Daniel Troncoso.

“Además, muchos adultos no son conscientes de que no todos los productos valen para todas las pieles. Por eso, es importante no consumir todo lo que se ve en redes sociales, ya que, pueden no ajustarse al tipo de piel y sus necesidades”, agregó el especialista.

Para poder ayudar a las personas a entender las necesidades de su piel, La Roche-Posay creó Spotscan+, una herramienta gratuita de análisis de la piel impulsada por inteligencia artificial y desarrollada conjuntamente con dermatólogos que analiza la piel y recomienda una rutina de cuidado personalizada, ya que, es fundamental dar con los productos correctos para cada tipo de piel y necesidad que cada una presenta, las soluciones ante las necesidades que cada uno presenta se dan a través del diagnóstico.

“Es una herramienta de gran utilidad, que acorta los tiempos hasta este paso del encuentro con el dermatólogo, no reemplaza la consulta con el dermatólogo, pero si nos acelera tiempos, algo clave para tratar el acné», afirmó la doctora dermatóloga, Mariangeles Jofre.

El algoritmo ha sido desarrollado en conjunto con un equipo de dermatólogos, basándose 6.000 imágenes científicas de todos los fototipos de hombres y mujeres con distintos tipos de piel y diferentes grados de acné.

Según Jofre, «el acné es una de las enfermedades de la piel más frecuentes, puede afectar hasta 90% de los adolescentes y 40% de las mujeres adultas. Que sea frecuente no quiere decir que sea normal y por esto es importante la visita al dermatólogo para poder tratarlo”.

El único requisito para conseguir este análisis de piel es tener a disposición un teléfono móvil para acceder a la aplicación web y poder realizar tres selfies que Spotscan+ utilizará para analizar correctamente las imperfecciones y tipo de piel.

En función del volumen de pústulas, puntos negros y marcas de hiperpigmentación, la herramienta clasificará un grado de imperfecciones con un valor del 0 a 4+, y basándose en los resultados, recomendará una serie de consejos y una rutina personalizada.

