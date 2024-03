Justicia tecno-empática: un enfoque multidisciplinario de la comunicación digital

COLUMNA DE JUSCOM



Por Virginia Fourcade (*)

La comunicación judicial excede lo dicho formalmente en los procesos y su difusión. Supone gestionar las relaciones de los poderes judiciales con todos sus públicos. Requiere prestar especial atención no solo a lo que la Justicia dice, sino también a cómo lo dice. Involucra tres “c”: comportamiento, contenido y canal.



Me centraré en los canales digitales como facilitadores de una Justicia “tecno-empática”. Me refiero a la utilización de la tecnología para mejorar la eficiencia de los servicios judiciales digitales, mientras se incorpora la empatía en su diseño y funcionamiento. Supone plataformas intuitivas, que prioricen la experiencia del usuario, a las que todos puedan acceder. El objetivo es que todos comprendan la información y utilicen los servicios, independientemente de sus habilidades o circunstancias.



En la actualidad, somos testigos de la proliferación de canales digitales judiciales. Así, encontramos:

Sitios web institucionales

Aplicaciones móviles

Redes sociales

Chatbots y Whatsapp de asistencia en línea

Correos electrónicos y boletines de comunicación interna/externa

Plataformas de capacitación virtual y videoconferencias

Intranet o plataformas de comunicación interna

Sistemas de administración de causas judiciales/Expediente electrónico



Estas vías de comunicación son cada vez más frecuentes y van copando los modos en que las personas se relacionan e interactúan con y en los poderes judiciales. Habrá que prestarles debida atención si se quiere lograr una Justicia presente y cercana a la comunidad en la que habita y a la que sirve.

Disciplinas

La transformación digital nos presenta una sociedad caracterizada por la automatización y la inteligencia artificial (IA). Pero la tecnología en la Justicia no será verdaderamente útil si no contribuye a lograr equidad e inclusión. La Justicia debe ser más eficiente y oportuna, sin dejar a nadie atrás.



En la búsqueda de la evolución tecnológica no debemos olvidar lo que nos hace humanos. La IA es poderosa, pero será difícil que reemplace habilidades como la empatía, la comprensión contextual y la comunicación interpersonal efectiva.



Es indispensable adoptar un enfoque estratégico y multidisciplinario en este tipo de proyectos. Existen, en este sentido, varias disciplinas y funciones útiles para encarar el diseño y la gestión de contenidos de canales digitales judiciales, justamente como expresión de esas habilidades intrínsecamente humanas. Enumero y explico algunas, como ejemplo, a saber:

Comunicación clara y redacción web. La clarificación del lenguaje aparece como herramienta útil, tanto para la elaboración de documentos formales en un proceso como para la redacción de contenido digital de manera que sea comprensible para una amplia audiencia. Esto incluye simplificar el lenguaje, proporcionar definiciones y estructurar la información de forma lógica.

Accesibilidad digital. Expertos en la materia controlan que los canales en línea cumplan con los estándares de accesibilidad, y que permitan que personas con discapacidad puedan utilizarlos sin dificultad. Esto implica la adaptación de sitios web y aplicaciones para lectores de pantalla, entre otras herramientas.

Diseño gráfico y multimedia. Se trata de un tipo de diseño específico para pantallas, de la creación de interfaces atractivas y accesibles. Esto incluye, por ejemplo, el uso de colores de alto contraste, tipografía legible, elementos visuales intuitivos y piezas audiovisuales explicativas.

Tecnología y desarrollo web: Deben implementarse las mejoras técnicas necesarias para garantizar la correcta y constante funcionalidad de los canales en distintos dispositivos, que permitan una navegación ágil y fácil.

Gestión de proyectos: Es importante su rol en el equipo; definirá las metas, plazos y recursos necesarios para la implementación exitosa.

Coordinador de comunicación: Debe alinear la estrategia de comunicación digital general con los objetivos organizacionales y con las necesidades de los usuarios. Coordina el equipo y funciona como enlace entre con la corte o tribunal superior.

Como se ha visto, para implementar con éxito estas reformas se requerirá trabajar internamente en la organización para lograr una importante cooperación interdepartamental, aunque se deban tercerizar algunas tareas.



Finalmente, es crucial que la planificación se sustente en políticas de comunicación clara y accesibilidad fijadas por las cortes o tribunales superiores. Esto supone el compromiso de acompañar estas reformas para garantizar que todas las personas tengan un acceso efectivo a la Justicia por sus canales digitales.

(*) Abogada. Licenciada en Comunicación institucional. Máster en Dirección de Comunicación.