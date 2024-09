Investigación de la UNC: el Virus del Papiloma Humano afectaría la salud reproductiva masculina

El virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección vírica de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo. Señalado como el principal causante de cáncer de cuello de útero, el cuarto tipo de cáncer más usual en las mujeres, también se comprobó que aumenta el riesgo de padecer verrugas genitales y cáncer de pene, ano, boca y garganta en varones infectados.

Aunque afecta por igual a hombres y mujeres, la infección por VPH en la población masculina sigue siendo en la actualidad un campo menos explorado. La investigación sobre sus posibles efectos en la salud reproductiva o fertilidad masculina se está expandiendo en los últimos años.

En esta línea, el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (Cibici), de la UNC y del Conicet, cuenta con un grupo de trabajo enfocado en tracto genital masculino, procesos inflamatorios o infecciosos.

Liderado por Virginia Rivero -doctora en Ciencias Químicas- el grupo publicó en la revista científica Frontiers in Cellular and Infection Microbiology una investigación que advierte que las cepas de VPH consideradas de alto riesgo no sólo eran más comunes que las cepas de bajo riesgo en una pequeña población de estudio de hombres, sino que también parecían representar una mayor amenaza para la calidad del esperma.

“En concreto, las infecciones causadas por genotipos de VPH de alto riesgo parecen tener efectos más negativos sobre la fertilidad masculina y la capacidad del sistema inmunitario para eliminar la infección”, afirma Rivero.



Respecto a la infección por el VPH, Rivero explica que “a nivel mundial y en Argentina la prevalencia sigue siendo alta, especialmente entre mujeres jóvenes y personas con múltiples parejas sexuales. Sin embargo, los datos sobre un aumento de la infección deben interpretarse con precaución. Los avances en los programas de tamizaje y la vacunación han mejorado la detección y prevención del virus”.