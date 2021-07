Inician un estudio de combinación de vacunas con inscripción voluntaria

La Ciudad de Buenos Aires iniciará un estudio para la combinación de vacunas contra el coronavirus, para el que podrán inscribirse de manera voluntaria las personas mayores de 21 años que hayan recibido el primer componente de la Sputnik V, anunció esta mañana en conferencia de prensa el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

«Hemos decidido iniciar un estudio de combinación de vacunas en la Ciudad para que las personas que recibieron el primer componente de la Sputnik V hace 30 días o más y que sean mayores de 21 años y quieran inscribirse, reciban el segundo componente de Sputnik, Sinopharm o AstraZeneca», aseguró Quirós.

A los voluntarios «se les realizará análisis de sangre antes y después de ser vacunados, van a ser seguidos a lo largo de cuatro semanas para observar tanto los efectos adversos y testear la respuesta inmune», indicó.

La inscripción puede hacerse ingresando a www.buenosaires.gob.ar/CombinacionVacunas.

Con respecto a la campaña de vacunación en el distrito, el Ministro porteño anunció que se abrió hoy el empadronamiento para las personas de 35 a 39 años, a quienes se los contactará en los próximos días para comenzar la inmunización en esa franja etaria.

Asimismo, recordó que en la Ciudad se decidió reducir el intervalo entre la primera y la segunda dosis de las vacunas contra la Covid-19, por lo que en el caso de Sinopharm se aplicará la segunda dosis entre los días 21 y 28 de la primera y en el de AstraZeneca a las ocho semanas.

«Con respecto a la Sputnik V se mantiene para aplicarla a los 90 días de la primera dosis», aseguró Quirós, quien dijo que ayer la Ciudad recibió vacunas Sputnik V que terminarán de aplicar el fin de semana.

«Estamos pendiente de un potencial avión que irá a Rusia el fin se semana y de la producción local del componente dos» de la Sptunik V de parte de Laboratorios Richmond en su planta de la localidad bonaerense de Pilar, indicó el ministro porteño.

En ese sentido, indicó que con el estudio de combinación de vacunas de distintos laboratorios procurarán «documentar la eficacia, para tener más alternativas y que no haya ningún porteño que se queden sin vacuna».

Por otro lado, Quirós se refirió a la posibilidad que evalúa el Gobierno nacional de modificar el marco normativo que permite la compra de vacunas para la adquisición de fármacos de laboratorios que no cumplen los requisitos de la ley, como Pfizer.

«Es importante avanzar rápidamente para acceder a cantidad y variedad de vacunas, sobre todo en la franja de edad adolescente para la que no tenemos vacunas aprobadas», sostuvo el Ministro.

En otro orden, manifestó que para las vacaciones de invierno la Ciudad pondrá en marcha el mismo mecanismo que utilizó durante el verano, para que a las personas que ingresen a CABA se les realice un testeo al entrar y al salir «para que hagan una visita segura» y a los porteños que abandonen el distrito por más de cuatro días «se les ofrecerá a la vuelta gratuitamente testeos para estar tranquilos en caso de que haya circulación de la gente en lugares del país».