Honorarios judiciales: cómo abordar con éxito su regulación en cada caso

La jueza Claudia Zalazar analiza las dificultades que enfrentan jueces y abogados, especialmente en juicios orales, sucesorios y de ejecución, destacando la importancia de la interpretación judicial. Dictará un curso junto al letrado Maximiliano Calderón

La camarista Claudia Zalazar profundiza sobre los problemas que genera la regulación de honorarios, tanto para los jueces como para los abogados, en especial en juicios orales, de sucesión y procesos de ejecución, y en donde la interpretación juega un rol clave.

Lo que resulta más difícil, tanto para el juez como para el abogado que inicia un incidente de regulación de honorarios, es entender cómo funcionan las pautas de regulación en general y luego aplicarlas específicamente según el tipo de juicio. Así lo advierte la vocal de la Cámara 5ª Civil y Comercial de Córdoba y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal.

“Cada tipo de juicio tiene sus pautas o modalidad de regulación, e inclusive estamos viendo que muchas veces el juez tiene que acudir a la interpretación, por ejemplo en los juicios de oralidad, donde no hay pautas de regulación en el Código, o sea que eso está saliendo por la interpretación de los jueces. Porque no existe ninguna norma que regule si cumplimentaste la etapa preliminar o la complementaria, si salió el juicio o no. Se hace una adecuación de las normativas del Código, pero nada más que eso”, dice la jueza.

Zalazar será docente del próximo curso Pautas de regulación de honorarios, junto al doctor en derecho Maximiliano Calderón. Comienza el próximo martes organizado por Comercio y Justicia y destinado a abogados litigantes, magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

“Existen juicios que siempre han sido complicados como la regulación de los honorarios en los sucesorios, en las distintas etapas que ha tenido el sucesorio; o cómo se regulan los honorarios en la etapa de ejecución de sentencias de acuerdo al tipo de juicio. Entonces, la idea del curso es abordar más específicamente estos puntos. Siempre es una temática que para los abogados es importante porque tienen derecho alimentario, los honorarios es de lo que el abogado vive”, detalla.

Maximiliano Calderón. Doctor en Derecho y docente universitario.

La jueza destacó la participación del abogado y docente universitario Maximiliano Calderón quien publicó un Código Arancelario comentado con la regulación de honorarios. “Suma un montón al curso porque es alguien que lo maneja desde la óptica del letrado. Lo más lindo del curso es que hay alguien que lo maneja como letrado y otro lo maneja como regulador, como magistrado. Se verán las dos perspectivas”.

Asimismo, Zalazar anticipó que durante la capacitación se darán varios ejemplos de cómo deben realizarse las regulaciones para facilitar esa tarea.

“Lo más costoso, muchas veces para el juez, es que cuando terminó el fallo todavía le queda la imposición de costas y la regulación de honorarios que no es una tarea fácil. Vamos a dar no solo una visión doctrinaria sino también jurisprudencial al tema; y vamos a tratar de abordar, en cada una de las clases, temas prácticos de la regulación”, concluyó.

Temas bajo la lupa

El curso que dictarán Zalazar y Calderón abordará la regulación de honorarios en los juicios especiales como la declaratoria y juicio sucesorio; Sucesorio con y sin incidentes; Partición extrajudicial y judicial; Honorarios de beneficio común y particular; Prescripción. También en juicios de desalojo y en los procesos de ejecución.



También harán foco en la obligación de regular: regulación provisoria y complementaria; base regulatoria; fijación y actualización. Además, analizarán las Escalas Regulatorias; Mínimos legales; Perforación; Regulación porcentual; Acumulación de acciones y actuación simultánea. Otro aspecto sobre el que ahondarán es la ausencia de regulación, el Pacto de cuota Litis y los honorarios de peritos.



Durante las clases, también tratarán el incidente de regulación de honorarios, objeto, medidas previas y prueba anticipada; Requisitos; Trámite y Falta de oposición. También las facultades del juez; Recursos; Recurso de Adhesión y Ejecución.

