Ezeiza no es la salida: las expectativas de los jóvenes de clase alta

Las nuevas generaciones, aun cuando puedan, no quieren irse del país. Desencantados con Argentina, del próximo gobierno esperan una mejora sustancial de la economía, la educación y buscan más estabilidad. Así se desprende de un informe sobre las expectativas de los jóvenes de clases alta y media alta, elaborado por Reynaldo Rivera, director del Centro de Investigación de Marketing Austral (CIMA Universidad Austral).



El informe cuantitativo y cualitativo elaborado refleja las actitudes, intereses, opiniones y expectativas de las nuevas generaciones.

Para elaborar el informe, entre el 8 y 28 de mayo pasado, se organizaron grupos focales y entrevistas semiestructuradas a jóvenes de entre 18 y 24 años (centennials) de clase alta y media alta, que residen en la provincia de Buenos Aires. En el análisis de los datos también colaboró Enrique Bianchi, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet.

El estudio dividió a los jóvenes en cuatro grupos: 14,8% no expresó una postura clara, 3,2% respaldó políticas de izquierda, mientras que 60% optó por políticas de derecha y 22% se identificó como «centro». Los jóvenes que se inclinaron hacia la derecha apoyan la noción de «que se vayan todos» o “cambiemos todo”, en un contexto de alta desconfianza del gobierno y los políticos en general.

Según el informe, los jóvenes sostienen que el crecimiento económico y la reforma del Estado (baja del déficit fiscal) deben ser las prioridades del próximo gobierno. También la calidad educativa es muy relevante. Consideran que la educación (pública y privada, ambas) es el camino para reducir la pobreza.

Consistente con lo anterior, esperan que el próximo gobierno se caracterice por tener un proyecto de crecimiento sostenible que priorice la economía. Pero la cuestión económica no se reduce a lo monetario. De hecho, la cuestión del dólar es secundaria en las entrevistas, y se relaciona con la generación de empleos de calidad que permitan planificar el futuro y acceder a oportunidades clave como la vivienda.

La juventud anhela soluciones concretas y un gobierno que defina un horizonte claro y promueva el diálogo como pilar fundamental.

En resumen, las nuevas generaciones esperan, principalmente, una mejora sustancial de la situación en tres dimensiones: economía, educación y estabilidad. Esto último incluye lo relacionado con aspectos concretos tales como trabajo, salud mental, vivienda y seguridad.

Participación

El estudio también llega a la conclusión de que los jóvenes quieren ser protagonistas de las políticas públicas. Esperan ser involucrados en un diálogo cercano y sincero con los líderes.

Las redes sociales (especialmente TikTok y YouTube) son canales importantes para informarse, pero esperan proximidad con quienes toman las decisiones que influyen en sus vidas. Es decir, quieren conversar con personas, sin mediaciones y desconfían de las instituciones como realidades opacas y lejanas.

“Aunque la economía domina la escena, sus preocupaciones van más allá, y en general el sentimiento que domina en la juventud es la desesperanza. No quieren vivir más con angustia por el futuro del país. En este contexto, emigrar no aparece como la única solución elegida. Los jóvenes entrevistados, aun pudiendo, no quieren irse del país. Quieren vivir en una Argentina estable y predecible”, detalla el informe.

Aunque muchos sí quieren perfeccionarse y crecer profesionalmente en otros países, manifiestan la intención de volver, aun cuando son conscientes de los sacrificios que deberán realizar para levantar a su país de la situación crítica en la que se encuentra.