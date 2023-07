La entidad pidió “respetar la Constitución Nacional” y que quien llegue a la presidencia evite gobernar a través de Decretos de Necesidad y Urgencia. Además, los letrados piden no insistir con la idea de aumentar el número de jueces de la Corte Suprema

A pocos días de las PASO, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) pidió a los precandidatos respetar la Constitución Nacional, evitar gobernar con decretos de necesidad y urgencia (DNU), no sancionar leyes ómnibus y preservar la independencia del Poder Judicial y del Banco Central.

Advirtieron que “comienzan a circular, inevitablemente, informaciones o simples rumores acerca de cuáles serán las características de las primeras medidas”. “La idea de eludir al Congreso nacional vía decretos de necesidad y urgencia es una que ha sido empleada de manera creciente por gobiernos de diferente signo. Esa herramienta constitucional no puede ser utilizada frívolamente, según la conveniencia del gobernante de turno”, sostuvieron.

Y agregaron: “El empleo de los DNU ha sido severamente condicionado por la jurisprudencia de la Corte Suprema y hoy no es difícil imaginar que iniciar un gobierno echando mano a una lluvia de decretos de necesidad y urgencia -como ocurrió en períodos anteriores- será condenado de manera unánime, con excepción de aquellos casos que sean subsumibles en la jurisprudencia actual. Su uso vicioso ha sido alimentado no sólo por la facilidad con que se puede acudir a ellos, sino también por problemas de diseño de la ley que los reglamenta: bastaría con reformarla y establecer que esos decretos perderán vigencia si no son convalidados en un plazo muy breve por el Congreso Nacional”.

“Otra anomalía institucional, ya condenada por muchos ordenamientos jurídicos desde hace siglos, son las leyes ómnibus. Estas aberraciones legislativas han sido empleadas reiteradamente por el Congreso en las últimas décadas invocando abusivamente situaciones de emergencia”, indicaron.

Corte Suprema