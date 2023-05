Abarcan extras y guardias de agentes sanitarios de nosocomios públicos o privados, independientemente de la cantidad de horas



El Gobierno nacional reglamentó la ley 27718, que modifica la 20628 de impuesto a las Ganancias, para eximir del pago de ese tributo las remuneraciones que perciben médicos, auxiliares y técnicos de la salud en concepto de guardias obligatorias, mediante el decreto 260/2023 publicado ayer en el Boletín Oficial (ver en Sección Leyes y Comentarios)

La normativa aprobada por el Congreso el pasado 19 de abril precisa que están exentas del gravamen «las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, y horas extras realizadas por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud, cuando la prestación del servicio se realice en centros de salud públicos o privados en todo el territorio nacional».

Además, puntualiza que «el beneficio de este apartado debe indicarse en el recibo de haberes correspondiente al sujeto que tenga a su cargo el pago de la remuneración o liquidación del haber, identificándolo con la leyenda ‘Exención segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para las trabajadoras y trabajadores de la salud'».

La iniciativa apunta a evitar que profesionales y auxiliares se vean desestimulados a cubrir más guardias por el hecho de “saltar” a otra categoría del tributo, al ver incrementadas sus remuneraciones. Asimismo, busca facilitar que quienes dirigen o administran sistemas de salud puedan cubrir las licencias y mantener completos los planteles.

Cabe recordar que días atrás la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) consideró un paso adelante la exención de Ganancias para guardias obligatorias y horas extras que realizan médicos, auxiliares y técnicos de la salud. Destacó que la norma aprobada es “un paso adelante porque no tiene fecha de caducidad ni relación con la pandemia”, y recordó que “el salario no es ganancia”. En tanto que la exención no alcanza al salario normal y habitual de los trabajadores de la salud, el gremio anticipó que continuará “la lucha por su eliminación definitiva”.



Sistema en crisis



En otro orden, un informe económico anual de 2022, titulado “La construcción de un verdadero sistema de salud argentino”, analizó la “desorganización” que se padece en el país dentro de la “crisis laboral y económica” nacional y propone una serie de “lineamientos de políticas públicas”.