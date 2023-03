Los trabajadores de la salud pública de Córdoba realizaban hoy una nueva jornada de paro y movilización en reclamo de negociaciones salariales directas y en rechazo al 40% de aumento dispuesto por el Gobierno provincial, informaron fuentes sindicales.



La dirigente de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) Estela Giménez, integrante de la Coordinadora de Salud de Córdoba (Cosaco), que nuclea a distintas representaciones del sector salud, manifestó en declaraciones a Télam que «el Gobierno no está dando respuestas a ningunos de los reclamos».



Giménez afirmó que «el reclamo no es sólo salarial sino que estamos pidiendo soluciones a la precarización en que se encuentra el sistema de la salud pública» por falta de personal profesional y auxiliares de la medicina, y mencionó como ejemplo el Hospital de Niños, donde, consignó, «hay más de 500 pacientes en lista de espera para cirugía y unos 200 para traumatología».



La medida de fuerza, que se viene intensificando en los últimos meses, afecta a todos los hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia, con la modalidad de «paro por 24 horas con asistencia a los lugares de trabajo y movilización» desde el Polo Sanitario hacia la zona céntrica de la ciudad de Córdoba, por lo que sólo se atiende con guardias mínimas, detalló Giménez.



El sector reclama un «incremento acorde al índice inflacionario» y que se habiliten paritarias directas con las representaciones de salud y no mediante el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), como se viene haciendo históricamente.