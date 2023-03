La presidente de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) analizó los temas actuales de género, mundo virtual y justicia, que afectan a mujeres y adolescentes, y encienden alertas en la agenda judicial. “A través de perfiles falsos, abren distintas cuentas por las cuales entran en su vida para ejercer esa violencia. Se magnifican todos los espacios a donde llega el perpetrador; a esa víctima ya no le queda espacio”, advirtió

Por Carolina Klepp

La violencia de género en línea, aquella facilitada por las nuevas tecnologías, es un fenómeno que de forma creciente afecta la privacidad y seguridad de las mujeres dentro y fuera del ciberespacio. Investigaciones sobre el tema indican que las mujeres son víctimas de ciertos tipos de esta violencia de manera desproporcionada en comparación con los hombres.

El tema es uno de los que activa alertas en la agenda judicial. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuánto saben al respecto magistrados y funcionarios de tribunales? «Hay que conocer cómo es esa violencia en línea para no minimizarla. Por ejemplo, falsas ideas como aquella de que si la violencia es en el mundo virtual no es real», advirtió la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cordobés, Aída Tarditti.



La jueza analizó este y otros temas, que se abordarán en una jornada de capacitación abierta a todo público, gratuita, en el marco del Mes de la Mujer. “Violencia y no discriminación contra la mujer. Temas actuales”, es el título con el que expertas abordarán la temática el 17 de marzo, a las 9.30, en el auditorio de la Universidad Blas Pascal (UBP, Av. Donato Álvarez 380). Antes, brindó un anticipo en esta entrevista con Comercio y Justicia.

-¿Qué cuestiones nuevas están sobre la mesa en materia de reparación en la violencia de género y en lo referido a violencia en línea?



– Estos temas están en la agenda de Mesecvi (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará) y en la región. La reparación en femicidio y otras manifestaciones de la violencia de género es un tema importantísimo. En la capacitación tendremos a Mónica Anis, investigadora, quien hablará de las sentencias transformadoras en la jurisprudencia internacional de derechos humanos en materia de reparación estatal. Va a ser un momento muy importante para aprender cómo son estas sentencias transformadoras que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ese tipo de sentencias es el que van a tener que dictar los tribunales internos también en materia de reparación.

En el caso de la Corte Interamericana, son sentencias en las cuales los condenados son los Estados, entonces las obligaciones no sólo son de pagar una reparación económica a la víctima sino también por esa garantía de no repetición; es realizar otro montón de actividades también transformadoras justamente.

Una condena al Estado implica una vulneración, por parte de ese Estado, de algún derecho humano contemplado en la Convención, la falta de debida diligencia, estereotipo discriminatorio en los fallos, alguna situación de vulneración de la convención. Esas sentencias buscan transformar no sólo a través de una reparación económica sino a través de otras medidas que el Estado tiene que disponer.

– ¿Cuál es el mensaje que quiere dar AMJA en este tema hacia el interior de los poderes judiciales?