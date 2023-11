A días del balotaje, referentes de UNC y UTN salen en defensa de educación pública

A horas del balotaje que definirá el nuevo Presidente del país, referentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) emitieron un comunicado en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología, y la democracia.

“Las universidades públicas argentinas y el sistema científico-tecnológico son parte constitutiva del patrimonio cultural de nuestro país porque su objetivo fundamental es construir las bases para el crecimiento, el desarrollo y la innovación para las generaciones futuras, es decir, no pertenecen a los profesores, investigadores y nodocentes que trabajan en ellas, tampoco a sus actuales estudiantes, egresadas y egresados. Ese patrimonio, recuperado con una decisión política sostenida sobre los pilares de la autonomía y las libertades democráticas a lo largo de estos 40 años, está hoy severamente amenazado”.

Así comienza el documento firmado por un gran número de integrantes de la comunidad de la Casa de Trejo. Encabezan los ex rectores Carolina Scotto y Francisco Tamarit, Gerardo Fidelio (Ex-vicerrector y ex decano); Silvia Barei (Ex- vicerrectora y ex decana); los decanos María Inés Peralta, Marcelo Mariscal, Mariela Parisi, Ana Mohaded, Flavia Dezzutto, Patricia Silvetti. También firman Marcelo Conrero (prorrector y ex decano); la directora del Conicet Córdoba María Angélica Perillo, el director del Laboratorio de Hemoderivados Gabriel Tavella, Sandra Díaz (docente y Honoris Causa UNC); Gabriel Rabinovich (egresado, científico y Honoris Causa UNC).

“No se trata de nosotros -sostienen en el pronunciamiento-, sino del derecho a la educación superior de las próximas generaciones de jóvenes. No se trata del presente, sino de la soberanía futura de nuestro país como una nación libre capaz de generar un horizonte de crecimiento e inclusión para las argentinas y los argentinos”.

No al voucher



El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del que forman parte la UNC, la Universidad Tecnológica Nacional – Regional Córdoba (UTN) y universidades públicas del país, realizan hoy actividades en defensa de la educación pública y en contra del arancelamiento universitario. Se trata del cierre de una serie de encuentros que se vienen realizando en las 57 universidades públicas de todo el país.

La jornada reunirá a estudiantes, personas graduadas, investigadores, docentes, nodocentes y a la comunidad educativa en general en cada sede universitaria, donde realizarán asambleas, charlas abiertas y festivales culturales, entre otras actividades.

“Las principales consignas serán la defensa de la universidad pública, no arancelada, federal y de calidad; la libertad de cátedra, autonomía y cogobierno; la creación de nuevas universidades nacionales para que más argentinas y argentinas accedan a estudios superiores y la ampliación de la infraestructura universitaria”, adelantaron.

También se manifestarán en defensa del sostenimiento y ampliación de Becas Progresar y Manuel Belgrano; de la ley de financiamiento educativo que aumenta la inversión en educación del 6 al 8% del PBI y destina el 1,5% para las Universidades y de la implementación de carreras cortas y títulos intermedios con salida laboral.