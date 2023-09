Expectativas positivas de contratación de profesionales tech

Luego de la desaceleración reportada en el trimestre pasado, aumentan las intenciones de contratación en un 22% para el resto del año



Hay signos positivos para la contratación de profesionales en el sector de Tecnología de la Información (IT, por sus siglas en inglés) en el último trimestre del año.

Según el nuevo relevamiento de Manpower, los empleadores de IT prevén una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +17%. Esto se traduce en que 41% de ellos planea aumentar su plantilla, 24% tiene pensado reducirla, mientras que 31% de las empresas no realizará cambios y el cuatro por ciento restante aún no lo sabe.



“En comparación con el trimestre anterior, en el que los resultados arrojaron una ENE de -5%, la demanda de los empleadores en el sector ha aumentado en 22 puntos porcentuales, y en lo que respecta al mismo período del año pasado, 27 puntos porcentuales”, precisó el informe.



Diez países de América esperan aumentos en su nómina de IT para el próximo trimestre. Puerto Rico presenta las expectativas más altas de la región (+57%), seguido por Estados Unidos (+56%) y México (+53%). Por otro lado, si bien las cifras han aumentado, Argentina es el país que muestra las expectativas más débiles (+17%), seguido por Canadá (+24%) y Colombia (+25%).



“Si bien en la actualidad nos enfrentamos a un escenario macroeconómico delicado, los resultados demuestran que habrá un incremento en la contratación de personal, ya que las empresas necesitan continuar el camino de la transformación digital, la innovación y la eficiencia para entregar a sus clientes mejores soluciones y servicios más rápidos y personalizados”, señaló Marcelo Roitman, managing director de Experis Argentina, la división tech de la consultora de recursos humanos Manpower.

Sumado a esto, la encuesta revela que 85% de las organizaciones asegura tener dificultades para cubrir las vacantes tecnología existentes.



Las posiciones más buscadas son: ciberseguridad (34%), soporte técnico (32%), experiencia del usuario (31%), manejo de base de datos (27%) y sistema de gestión de relaciones con clientes (25%).



Como contrapartida, la investigación propone cinco enfoques para abordar los retos tecnológicos reportados por los empleadores: capacitar y mejorar la fuerza laboral (50%), contratar personal con las habilidades necesarias (46%), invertir más en automatización (39%), volver a capacitar y relocalizar a los empleados en áreas de IT (39%) y contratar personal temporal que cubra el perfil (38%).



Mercado laboral



En orden al mercado del empleo, también se conoció recientemente otro informe que sostiene que continúa activo en distintos sectores productivos del país. “La demanda de personal para distintas áreas productivas se mantiene constante en la provincia, una de las más activas a nivel nacional”, explicó Pablo Liendo, ejecutivo de Cuentas de Grupo Gestión, sobre Córdoba.

Según señala la empresa especializada en búsqueda, selección y gestión de capital humano, durante agosto el mayor volumen de personal demandado en la provincia provino de los sectores supermercadista, de logística y de distribución.

El sector de manufactura también salió en búsqueda de personal con distintos niveles de formación. “Las búsquedas estuvieron más ligadas a las posiciones de operario de producción”, concluyó.