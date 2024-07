Un cuadro emocional y esclarecedor

Por Luis R. Carranza Torres (*)

Rubén Martínez Dalmau en su trabajo Arte, derecho y derecho al arte entiende: «Las relaciones entre arte y derecho no han sido en la historia particularmente intensas, y aún menos claras en el marco de la definición y garantía de los derechos. Generalmente, el derecho se ha ocupado -poco- de las manifestaciones culturales, en cuyo ámbito el arte puede haber obtenido algún grado de garantía (…) Alguna pauta más interesante, pero aún tímida, se ha incorporado en determinada jurisprudencia de tribunales internacionales sobre el arte como mecanismo de reparación de violaciones de derechos, en particular por parte de los Estados. Pero lo cierto es que se trata de un interés particular y sobre el que apenas se ha reflexionado académicamente».

Dicen que una imagen vale mil palabras. En mi caso, creo que existen cuadros que captan las complejidades del mundo jurídico mucho más acabadamente que algunas obras de doctrina en el derecho.

Si debiera escoger una de ellas, me quedaría con una de las obras del pintor Joaquín Sorolla Bastida, nacido en Valencia un 27 de febrero de 1863 y fallecido en Cercedilla, el 10 de agosto de 1923. Un prolífico pintor español que dejó más de 2.200 obras catalogadas, fluctuando entre el impresionismo, el postimpresionismo y el luminismo en su etapa asentada.

La obra pictórica en cuestión se titula Otra Margarita, fue realizada en 1892, y no sólo resulta una de las más difundidas de dicho autor sino también la primera en que se adentra en la temática del realismo social. Sus dimensiones son de 200 x 130 centímetros.

En el lienzo se muestra el traslado en tren de una mujer esposada bajo custodia de la Guardia Civil. Se trata de una escena que fue presenciada por el propio autor, en un tren de Valencia a Madrid, estando la mujer bajo custodia por haber asesinado a su bebé.

Tanto lo impresionó que terminó por plasmarla en un lienzo. El título de la obra alude al personaje de Margarita en el Fausto, de Goethe, una mujer que ahoga a su hijo y es encarcelada.

El realismo de la escena transmite una multiplicidad de sentimientos a partir de una imagen simple. La mirada abatida de la mujer, que se percibe joven, sus mínimas pertenencias en un hatillo, las esposas en las muñecas que indican su condición de detenida. Su abatimiento contrasta con la distancia de la pareja de guardias civiles que la escoltan, sin preocupación que cruce sus rostros, salvo por el cansancio del viaje.

Entre las paredes de madera del vagón, la luz se filtra por un par de aberturas en la parte superior, iluminando algunos sectores. La idea de estar ya encerrada, aun antes de entrar a prisión, se deja ver en el ambiente de tablas severas y rústica que componen todo en ese vagón, desde las paredes a los asientos.

Por ser una obra plástica derivada de un hecho presencial, la misma también refleja la impresión que la escena provocó al pintor. La forma y sentimientos que tuvo Sorolla al cruzarse con ella.

«Si vamos algo más allá en el debate artístico sobre esta obra, es como si la justicia fuera retratada en una balanza de miradas, siendo estas las encargadas de transmitirnos las dos vertientes de pensamiento sobre el reo; la firmeza de la culpabilidad y el debate interior respecto a la posible inocencia del detenido», se expresa en el artículo titulado «Otra Margarita en el jardín de las miradas sublimes» del sitio digital CharlARTE.

«La imagen congelada del sufrimiento», titulará Laura Garcés su artículo sobre la obra, aparecida en la sección de cultura del diario Las Provincias, del lunes 12 de junio de 2023.

Pintado en España, enmarcado dentro del impresionismo, este óleo se encuentra actualmente en la Washington University Gallery of Art en la ciudad de St. Louis, en los Estados Unidos. Para quien lo observe, tiene la particularidad de captar las complejidades del espíritu humano, en cuanto a los aspectos más íntimos y movilizantes que el buscar la justicia contiene a nivel de las personas.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas