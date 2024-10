Tiktok y los menores

Por Matías Altamira (*)

TikTok dice ser seguro para los más jóvenes, pero esto está lejos de ser verdad. En todo el país hay jóvenes que han muerto o se han lesionado haciendo algunos de sus retos y muchos más se sienten tristes, ansiosos y deprimidos por los rasgos adictivos de la aplicación”, expresó Letitia James, Fiscal General de Nueva York.

La demanda presentada días pasados, busca responsabilizar a TikTok por los daños ocasionados a los neoyorquinos más jóvenes al comercializar y promover su adictiva y dañina aplicación de redes sociales móviles y su sitio web, argumentando que la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios y la figuración del suicidio han alcanzado niveles récord entre los niños de Nueva York y otros lugares, siendo un factor clave de la crisis de salud mental juvenil, estas redes sociales adictivas.

La característica más adictiva de la plataforma es el feed “Para ti”, una serie literalmente interminable de videos cortos seleccionados por algoritmos que están desarrollados específicamente para mantener la atención del usuario durante el mayor tiempo posible, buscando explotar la reacción natural del cuerpo humano a la recepción de pequeñas recompensas a través de la liberación de dopamina, el neurotransmisor creador de placer, y así promover la conducta adictiva.

TikTok sabe que el uso compulsivo y otros efectos nocivos de su plataforma están causando estragos en la salud mental de millones de niños y adolescentes estadounidenses, y a pesar de ese conocimiento documentado, TikTok continúa promoviendo su plataforma como segura y apropiada para niños y adolescentes, destacando que la seguridad es su máxima prioridad. Así como tergiversa la eficacia de las funciones integradas diseñadas para combatir el uso adictivo y los daños, incluidos los controles parentales, los estándares de la comunidad y la verificación de edad.

En los fundamentos de la demanda se detallan distintos principios que TikTok dice defender pero que en la realidad no suceden, que a efectos de esta columna solo se tomará que publicita que la visualización de TikTok tiene un límite de tiempo de 60 minutos por día con una funcionalidad que se activa automáticamente, pero la investigación demuestra que después de utilizarlo por esos 60 minutos, a los adolescentes se les solicita que ingresen un código para continuar visualizando videos; pudiendo extender ese límite temporal a 2 horas, e incluso deshabilitar esa funcionalidad.

Resaltando la Fiscal General que cuando el CEO Shou Chew fue citado a declarar ante el Congreso de Estados Unidos omitió explicar que esta funcionalidad no es efectiva y que puede ser fácilmente anulada, extendida o eliminada, lo que genera en los usuarios y principalmente en los padres que difícilmente utilicen esta plataforma, una falsa impresión que esta herramienta restringe la permanencia en la plataforma, por lo que termina engañando a los consumidores respecto a la preocupación y dedicación de TikTok por el uso excesivo de sus adeptos.

Otra característica que TikTok promueve intensamente a los grupos de padres es el emparejamiento familiar que, según TikTok, permite a los padres, tutores y adolescentes personalizar sus configuraciones de seguridad en función de las necesidades individuales.

Lo que no se comunica es que los adolescentes pueden evitar fácilmente el emparejamiento familiar, a través de la aplicación móvil y así pueden esquivar las restricciones impuestas por los padres. Estas funciones de gestión del tiempo de pantalla no solo son ineficaces, sino que TikTok también hace que sea difícil encontrarlas. Muchas de las funciones están ocultas detrás de varias pantallas, lo que reduce su uso y eficacia.

TikTok promociona estas herramientas de gestión del tiempo y otras herramientas de seguridad como si fueran intervenciones legítimas diseñadas para promover el uso saludable de la plataforma por parte de los usuarios jóvenes, lo que no es así. Además, TikTok oculta información sustancial sobre la eficacia de estas herramientas y no proporciona a los consumidores información que sea relevante para evaluar la seguridad de la plataforma.

Es reconocido en nuestros círculos sociales que TikTok genera dependencia, llegando algunos jóvenes con decisión y carácter a desinstalarla para que no sea una adicción. Ahora qué pasa con aquellos que no tienen esa fuerza de voluntad. Entonces es cuando el Estado, a través de sus organismos protectores de los niños y adolescentes, debe intervenir, lo que solo ha sucedido en Estados Unidos, por lo que se espera con ansias que por estas tierras también se accione en defensa de nuestra juventud.

(*) Abogado, especialista en Derecho Informático