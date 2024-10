Starbucks: de granos de café a cultura global

Por Sergio Castelli (*) y Candela Saieg (**)

Starbucks, la icónica cadena de café reconocida y presente a nivel mundial, tiene una historia cautivante que refleja la evolución del consumo de café y la creación de un estilo de vida. Fundada en 1971, en Seattle, Estados Unidos por Jerry Baldwin, Zev Siegl y Gordon Bowker, la empresa comenzó como un pequeño negocio dedicado a la venta de granos de café de alta calidad y de equipos para prepararlo. Su primer local se estableció en Pike Place Market, un lugar emblemático de la ciudad que atraía tanto a lugareños como a turistas.

En 1982, Howard Schultz se unió a la empresa como director de retail y marketing. Fue durante un viaje a Italia donde Schultz se enamoró de la cultura del café, particularmente del ambiente acogedor de las cafeterías italianas. Al regresar a Estados Unidos, propuso la idea de ofrecer bebidas de café espresso en las tiendas de Starbucks, pero inicialmente enfrentó resistencia por parte de los fundadores, quienes preferían mantener el enfoque solamente en la venta de granos.

Sin embargo, dos años después, Starbucks decide comenzar a servir espresso, marcando un cambio crucial en su modelo de negocio. En 1987, Schultz adquirió la compañía y comenzó a transformar Starbucks en un “tercer lugar”: un espacio cómodo y acogedor entre el hogar y el trabajo, donde los clientes pudieran disfrutar del café, y además socializar y trabajar.

Durante la década de los 90, la compañía experimentó un crecimiento explosivo, abriendo cientos de cafeterías en Estados Unidos. En 1992, se hizo pública (comenzó a vender acciones al público en los mercados de valores, permitiendo que inversores y accionistas compraran partes de la empresa), lo que le permitió financiar su expansión internacional.

En este período, Starbucks introdujo una gran variedad de productos destacándose de los demás por la originalidad, desde cafés especiales hasta tés y alimentos, ampliando su menú y atrayendo a un público diverso.

La expansión internacional comenzó cuando abrieron su primera tienda en Tokio, Japón. A lo largo de los años, la empresa continuó su crecimiento global, estableciendo tiendas en más de 80 países, convirtiéndose en un símbolo de la cultura del café en todo el mundo.

En ese momento, ya habían implementado la estrategia de marketing que todos conocemos: personalizar los vasos de café con los nombres de los clientes. Al escribir el nombre de cada cliente en su vaso, no solo personaliza la experiencia de compra, sino que también hace que cada cliente se sienta único y especial.

Sumado a eso, los consumidores a menudo comparten fotos de sus vasos personalizados en redes sociales, lo que actúa como una forma de publicidad orgánica. El uso de nombres divertidos o inusuales puede aumentar la visibilidad de la marca y generar conversaciones en línea.

A principios de la década de 2010, Starbucks enfrentó varios desafíos. La saturación del mercado en algunas áreas y el cambio en las preferencias de los consumidores llevaron a una disminución en las ventas. Por ello, implementaron estrategias de reestructuración, cerrando algunas tiendas no rentables y enfocándose en mejorar la experiencia del cliente.

Se introdujeron innovaciones, como el servicio de pedidos móviles y programas de fidelidad, que facilitaron el proceso de compra y fortalecieron la lealtad del consumidor.

En los últimos años, Starbucks ha hecho hincapié en la sostenibilidad y la responsabilidad social. La empresa se comprometió a utilizar café de origen ético y a reducir su impacto ambiental, estableciendo objetivos ambiciosos como la eliminación de plásticos de un solo uso en sus tiendas.

Hoy, Starbucks no solo es un lugar para disfrutar de un café de calidad, sino que se ha convertido en un espacio de encuentro y trabajo para millones de personas en todo el mundo. Con miles de tiendas en más de 80 países, la marca continúa innovando y adaptándose a las nuevas tendencias, manteniendo su posición como líder en la industria del café y estableciendo un estándar de calidad y experiencia que ha definido su éxito durante más de cinco décadas.