Relato de una mediación en una causa penal juvenil (I)

Por Blanca Beatriz González (*)

En esta tipología de causas vale aclarar que no todas las situaciones que se plantean pueden ser mediables. Se evalúa en el equipo mediador la posibilidad o no de realizar la mediación, teniendo en cuenta los diferentes elementos, circunstancias o situaciones específicas que describe el requerimiento. Es posible que, luego de la primera entrevista con cada una de las partes, se establezca que no están dadas las condiciones para llevarla a cabo; por ejemplo, consumo de diferentes sustancias que afectan la voluntad, situaciones familiares que justifican las infracciones, desresponsabilizarse del hecho dañoso, etcétera.

El requerimiento

Nos encontrábamos ordenando y comentando las causas con las otras mediadoras del equipo -Carolina (psicóloga), Eliana (abogada), Florencia (psicóloga) y yo (abogada)-, cuando a media mañana suena el teléfono en la oficina: era la jueza de un Juzgado Penal Juvenil de esta ciudad de Córdoba.

Quería consultarnos por una situación que se le había presentado en el juzgado en la causa del joven, Jorge, privado de su libertad desde hacía tiempo, por haber cometido el homicidio contra Daniel, otro joven de su misma edad. Los padres de Daniel le pedían a la lueza que querían conocer y comunicarse con Jorge, ya que para ellos era de suma importancia encontrarse con él, dado que por sus creencias religiosas debían llevarle su perdón a Jorge.

Desde el juzgado se hacía muy difícil poder trabajar sobre el encuentro y la preparación de éste. Solicitaba entonces que evaluáramos la posibilidad de realizar una mediación entre ellos.

Analizado el requerimiento judicial en el equipo, se decide que la realizaríamos Florencia (psicóloga) y yo.

Preparación

Empezamos por priorizar las acciones a seguir para su implementación. Como primera medida, decidimos comunicarnos con la licenciada Mariana, psicóloga que asistía a Jorge en el Complejo Esperanza -donde se encontraba alojado- Área específica de contención; de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). El objetivo del encuentro con ella era conocer las características de la personalidad de Jorge, su visión sobre la situación vivida y, de acuerdo con ello, la posibilidad de realizar la mediación o no.

Encuentro con la madre de Jorge

En el encuentro con Elba, la madre de Jorge, a quien le explicamos sobre el requerimiento judicial y el porqué de llevar a cabo el proceso de mediación y que éste implicaría el encuentro con los padres de Daniel; y si era su voluntad participar en él, lo que aceptó. Realizamos así, el discurso inicial, y la conversación va girando sobre aspectos propios de Jorge, en el ámbito familiar, en su grupo de amigos, el estado de ella en la actualidad, del resto de la familia.

Encuentro con Jorge

La reunión fue fructífera: era un joven con conciencia del daño causado e interés por reparar; la entrevista se realizó en el Complejo Esperanza. Florencia no pudo participar del mismo, por lo que nos trasladamos al complejo con la licenciada Mariana, el día que tenía asignado para las entrevistas psicológicas. Luego de la presentación, le informé de la solicitud de los padres de Daniel, realizo el discurso inicial a fin de poder establecer la voluntad de Jorge de participar en el proceso, con lo que estuvo de acuerdo. Durante la conversación cuenta que no era intención de él matar a Daniel -a quien no conocía- sino a otro joven que se encontraba en el grupo y que lo distinguía por una campera que portaba, pero que momentos antes se la había prestado a Daniel. Desarrollando el encuentro, trabajamos sobre diferentes circunstancias vividas, su representación en el encuentro que se llevaría a cabo y con la presencia de su madre, su visión actual y sus proyectos futuros. Con posterioridad, informo cómo continuaremos una vez realizado en encuentro con los padres de Daniel.

Invitación a los padres de Daniel

El Sr. Pedro y la Sra. María fueron citados para un día y un horario determinado, pero no asistieron. En las citaciones, que se realizan por escrito, las personas convocadas deben dejar constancia de recepción con la firma, aclaración y su DNI, que en este caso fue realizada por el Sr. Pedro con todos sus datos. Pasaron algunos días, se comunicó una persona diciendo que era el abogado de Pedro y de María, y que le manifestaron que no se presentarían dado que no era de su interés.

Replanteo del proceso

Ante la situación planteada comunicamos al Juzgado que el proceso de mediación no se llevaría a cabo, pero que continuaríamos el trabajo con Jorge para la realización de un acta compromiso sobre sus responsabilidades a futuro respecto a la relación con la familia de Pedro y María.

Decidimos en el Equipo que le informaríamos a Jorge de la decisión de Pedro y María. Florencia propone, con muy buen criterio, que Jorge les escriba una carta a los padres de Daniel; y que así no se frustre en él la posibilidad de una comunicación que ya vislumbraba.

(Continuará)

(*) Abogada – Mediadora – Especialista en mediación familiar y penal juvenil