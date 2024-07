Por Luis R. Carranza Torres

Por lo general, es llamada “concurso literario” una competencia que, con determinado alcance y bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, invita a escritores a presentar sus obras literarias a efectos de ser evaluadas por un jurado y arribar a una determinada resolución respecto de sus méritos.

De tal concurso o selección devienen uno o más premios, que tienen la finalidad de distinguir una obra literaria particular, o una trayectoria creativa, dependiendo el caso.

Conforme James Mallory y Douglas Adams, en su obra The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World la palabra “premio” proviene del latín “praemium”, y esta de “prae”, «antes», y “emere”, «obtener, adquirir», del protoindoeuropeo. Algo que se logra alcanzar, para decirlo en términos modernos.

Hay premios literarios de carácter general renombrados, pudiendo citarse al efecto desde el Premio Nobel de Literatura al Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, más conocido como Premio Cervantes, o el Premio Princesa de Asturias de las Letras. En Argentina tenemos el Premio Nacional de Letras.

En el ámbito local, la Legislatura de la Provincia de Córdoba tiene la buena costumbre -en el marco del Día del Escritor- de reconocer anualmente mediante una declaración legislativa a quien se haya destacado por su trayectoria en las letras.

A la par de éstos, los premios literarios jurídicos se distinguen por ser una premiación de una escritura de temática específica, referida al mundo del derecho.

Hasta donde es de nuestro conocimiento, los premios a la ficción jurídica tienen el denominador común de ser originados en España. Participan de ellos las instituciones principales de la abogacía de dicho país. No vendría mal que fuera un ejemplo a imitar por estas tierras.

El principal de ellos es el Premio Abogados de Novela, que concede el Consejo General de la Abogacía Española, la Mutualidad General de Previsión Social de la Abogacía Española y Ediciones Martínez Roca, sello editorial de Editorial Planeta SA.

Pueden participar de dicho certamen, conforme sus bases, “todas las novelas inéditas presentadas que versen sobre el mundo en que se desarrolla la actividad de los abogados, protagonizadas por abogados, que ayuden al lector a profundizar en el conocimiento de esta profesión y sus ámbitos de actuación, valores, proyección y trascendencia social de su función”.

Las obras deben presentarse bajo pseudónimo no pueden tener una extensión inferior a 150 folios mecanografiados a doble espacio, impresos por una sola cara. El jurado “estará formado por personalidades de relevancia en el mundo cultural y profesional” y la cuantía del premio es de 50 mil euros a la novela que -por unanimidad o por mayoría de votos del jurado- obtenga mayores merecimientos, no pudiendo declararse desierto ni distribuirse entre dos o más concursantes.

Otra de esta clase de distinciones es el Premio Internacional de Novela Jurídica, que otorga la Editorial Almuzara, con el patrocinio del Ilustre Colegio de Abogados de Granada.

Pueden participar de él, tal como se lee en sus bases, “las novelas inéditas escritas en lengua española que versen sobre el mundo en que discurre la actividad de la Justicia, entendida en su sentido más amplio, como actividad de los Abogados, Fiscales, Jueces y Magistrados, Procuradores, Catedráticos y Profesores de Universidad de la disciplina del Derecho, Autores Doctrinales, Forenses y Policía Judicial, desde la perspectiva, preferente, del sistema legal español, que ayuden al lector a profundizar en el conocimiento de estos ámbitos profesionales y sus respectivos modos de actuación, valores, proyección y trascendencia social, más especialmente en el marco del proceso y el juicio oral”.

Ese certamen fue instituido en febrero de 2020 pero debió suspenderse por la pandemia del covid-19. Tras la etapa más dura de tal calamidad global, “el Colegio retomó su objetivo de buscar un equivalente español de Harper Lee, Robert Traver o Scott Turow y sacar a la luz historias jurídicas tan apasionantes como las que aparecen en las novelas Matar a un ruiseñor, Anatomía de un asesinato o Demanda infalible”, conforme se lee en la nota de Granada Hoy sobre el premio aparecida en su edición del 10 de octubre de 2022.

Fue otorgado sólo en octubre de 2022, en una gala celebrada por el Colegio de Abogados de Granada en el Hotel Santa Paula, dentro del programa de actos en honor a la patrona de la Corporación, Santa Teresa.

De la treintena de obras que el galardón logró convocar en su primera edición habían quedado cuatro finalistas, no haciéndose público el fallo final hasta la gala de entrega. Éste fue anunciado por el decano del Colegio de Abogados, Leandro Cabrera, y recayó en Alonso Guerrero Pérez por su obra Las mujeres felices son una quimera. Presentada con el pseudónimo “El paseante del puente”, se trataba de “una novela negra pura, con lenguaje negro y una trama negra. Un thriller desde el primer al último renglón, que aborda las peripecias de la investigación que desarrolla la Policía Judicial al servicio de la instrucción de los asuntos que llegan a los juzgados”, conforme lo expresado por el diario Granada Hoy.

Desde siempre, la literatura se ha emparentado con la práctica jurídica. Comparten, por otra parte, el relato de hechos como una parte principal de su configuración. No por casualidad muchas novelas están relacionadas con el sentido del derecho y la justicia en el ser humano. Algo que estos premios quieren destacar de la mejor forma.