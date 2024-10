“Patagonia”:disputa judicial en Chile entre Quilmes y CCU

Por Sergio Castelli (*) y Candela Saieg (**)

La disputa por el uso del nombre «Patagonia» en el ámbito cervecero en Chile involucra a dos importantes empresas: Quilmes, de Argentina, y Compañía Cervezas Unidas (CCU), asociada al Grupo Luksic y Heineken.

Específicamente, Quilmes, empresa reconocida por ser la mayor fabricante mundial de cervezas, presentó una demanda por competencia desleal contra de CCU, ligada a Quiñeco (grupo Luksic) y Heineken.

La parte demandante ha argumentado que la cervecera chilena ha copiado su producto, denominado Patagonia 24.7, que se origina en Bariloche, Argentina. La empresa argentina sostiene que su marca goza de un amplio reconocimiento y prestigio en el mercado cervecero, y alega que CCU está aprovechándose de esta notoriedad de manera indebida para atraer a los consumidores y confundirlos sobre la verdadera naturaleza del producto. Según la acusación, se han utilizado métodos ilegítimos, como el “plagio y la imitación”, en la publicidad de la cerveza “Patagonia de Austral”, lo que ha causado un daño considerable a su propia cerveza, Patagonia 24.7. La demandante busca proteger su reputación y la integridad de su marca frente a estas prácticas desleales.

En consecuencia, Quilmes ha solicitado que la cervecera CCU cese de inmediato todas las actividades de marketing y publicidad relacionadas con sus productos denominados “Patagonia Red Lager”, “Patagonia Hoppy Lager”, “Patagonia Lotus Lager” y “Patagonia Black Lager”. Esta solicitud busca detener cualquier promoción que pueda inducir a confusión entre los consumidores y proteger así la integridad de su propia marca, asegurando que se respeten sus derechos de propiedad intelectual en el mercado.

Respuesta de CCU

Tras la demanda presentada por la cervecera argentina, CCU respondió a las acusaciones formuladas por Quilmes, enfatizando que su marca “Patagonia” está registrada desde 2001 en la oficina de marcas y patentes chilena: Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

En su defensa, CCU argumentó que Austral ha utilizado esta marca para identificar sus productos de manera legítima y que las distintas variantes de sus cervezas poseen diseños que son “absolutamente diferentes” a los de Quilmes. Esta aclaración busca demostrar que no existe un intento de confundir a los consumidores y que, por lo tanto, las alegaciones de plagio carecen de fundamento. CCU sostiene que su uso de la marca está respaldado por el registro legal y, por ende, se encuentra dentro de sus derechos.

“Quilmes omite maliciosamente que las imágenes del supuesto uso marcarían que ella haría corresponden a su uso en Argentina, y no en Chile. Esta omisión es de suma gravedad, pues consiste en un ocultamiento de un antecedente fundamental”, expresó CCU en su libelo, según citó Pulso.

Finalmente, el documento señaló que Austral y CCU cuentan con personalidades jurídicas distintas, y que tanto el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar) el Tribunal de Ética concluyeron que la publicidad de Austral y Quilmes, al usar recursos comunes utilizados en la categoría de cervezas, no puede reclamar exclusividad, ni la existencia de elementos que pueden llevar a generar confusión en los consumidores.

(**) Agente de la Propiedad Industrial. (*) Abogado.