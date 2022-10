“Si una ideología no resulta naturalmente del proceso histórico de un pueblo, mal puede pretender que ese pueblo la admita como representativa de su destino. Éste es el primer motivo por el cual nuestro modelo no puede optar ni por el capitalismo liberal ni por el comunismo. Pero es evidente que la cuestión no se reduce a la elección o configuración de una ideología y una doctrina que perfilen la identidad de nuestro pueblo porque tal identidad se diluye sin una firme decisión de autonomía nacional. Por lo tanto, el rechazo de las posibilidades que nos brindan el capitalismo y el comunismo no sólo se fundamenta en la desconexión de aquellos con la estructura íntima de nuestra nacionalidad sino también en el hecho de que su adopción implica servir automáticamente al neocolonialismo, sea cual fuere su signo doctrinario”.

Modelo Argentino para el Proyecto Nacional

