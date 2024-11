Lionel Messi y el registro de su nombre como marca

Por Sergio Castelli (*) y Candela Saieg (**)

Lionel Messi, uno de los futbolistas más famosos y exitosos del mundo, ha registrado su nombre y su marca en varias partes del mundo para proteger su imagen y generar ingresos a través de diversas industrias más allá del fútbol.

El ídolo del fútbol mundial tiene registrada su marca bajo su propio nombre (y algunas variaciones) en varias categorías de productos, incluidos:

Clase 25 (Ropa y calzado): camisetas, pantalones, chaquetas, calzado y otros artículos relacionados con la moda. Esto es especialmente relevante dado que, además de su carrera como futbolista, ha estado involucrado en colaboraciones con marcas deportivas y de ropa.

Clase 3 (Cosméticos y productos de belleza): líneas de cosméticos, incluyendo perfumes y productos de cuidado personal, como cremas y lociones.

Clase 9 (Productos electrónicos): productos de tecnología y artículos relacionados con el entretenimiento.

Clase 41 (Servicios de entretenimiento y deporte): organización de eventos deportivos y la promoción de actividades deportivas.

Clase 35 (Publicidad y gestión comercial): Esto incluye su implicación en acuerdos de patrocinio, gestión de su imagen y promoción comercial.

¿Por qué Messi registra su nombre como marca?

El registro de su nombre como marca le permite proteger y controlar el uso de su imagen y nombre en una variedad de contextos comerciales. Algunas razones fundamentales son:

Protección de la identidad: El nombre “Messi” es un activo valioso debido a su fama y su asociación con el fútbol de élite. El registro de la marca evita que otras personas o empresas usen su nombre sin su permiso en productos o servicios relacionados.

Monetización de su imagen: Al registrar su nombre, Messi puede licenciar su marca a diferentes empresas que desean utilizar su nombre para productos comerciales. Esto le permite generar ingresos adicionales a través de patrocinios y asociaciones comerciales.

Diversificación de ingresos: Como muchos otros atletas y celebridades, Messi ha diversificado sus fuentes de ingresos más allá de los salarios de su carrera futbolística. El registro de su nombre le permite expandir su presencia en otras industrias, como la moda, los cosméticos, la tecnología, etc.

Control sobre su imagen: El registro de su marca le permite tener un control total sobre cómo se usa su nombre y garantizar que no sea mal utilizado en productos o servicios de baja calidad. Esto ayuda a proteger su reputación tanto dentro como fuera del campo.

Expansión en mercados globales: El registro de su marca le da la flexibilidad de lanzar productos y servicios en mercados internacionales, lo que le permite expandir su imperio comercial globalmente.

El registro de la marca “Messi” es una parte clave de la estrategia de marketing y gestión de imagen del 10. Al registrar su nombre, puede controlar cómo se utiliza y asegurarse de que su imagen se asocie con productos de alta calidad. Además, le permite diversificar sus ingresos en sectores como la moda, los cosméticos y la tecnología, lo que lo convierte en un ejemplo clásico de cómo los atletas y celebridades utilizan sus marcas personales para expandir su presencia en diversas industrias.

El nombre “Messi” no solo está relacionado con su éxito en el fútbol, sino que también se ha convertido en una marca global que le proporciona nuevas oportunidades comerciales.

(*) Agente de la Propiedad Industrial. (**) Abogada