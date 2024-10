La necesidad de legislación moderna sobre energías no renovables

Entre tanta discusión, o más que discusión pelea política, que poco aporta a nuestro bienestar, en nuestro Congreso se empezó a tratar un proyecto de relevancia fundamental para el desarrollo del país y la mejora de las condiciones de vida de los argentinos. Nos referimos al marco regulatorio para la industria del hidrógeno verde, que comenzó a analizarse en la Cámara de Diputados.

El primer encuentro de comisión contó como invitados al gobernador de Chubut Ignacio Torres; el ex secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; la subsecretaria de Eficiencia Energética y Planeamiento Energético, Mariel Beljansky; el embajador de la UE en el país, Amador Sánchez; el titular de la Cámara Eólica Argentina (CEA), Héctor Ruiz Moreno; y el titular del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria (Ceare), Raúl Bertero. Tales presencias, especialmente la del representante de la Unión Europea, prueban el valor que tiene el proyecto.

No está de más recordar que el desarrollo energético resulta vital para los seres humanos. Esta científicamente comprobado que su uso impulsa tanto el crecimiento económico como el progreso de individual, ya que influye de manera directa en la productividad, la salud, la educación, la prestación de servicios esenciales (como el agua potable, por ejemplo), las comunicaciones, entre muchos otros sectores. Tiene tanta importancia que bien se puede afirmar que sin energía no hay desarrollo posible.

Es por eso que la cuestión energética ocupa en papel central en la preocupación de autoridades, científicos, etc. Mas aún, si se tiene en cuenta que la utilización de energías convencionales está llegando a un límite, y que, su escasez, dificultades para su obtención, la llevan a tornarse en un producto caro, a lo que hay que sumar los efectos no siempre adecuados para el medio ambiente. Como consecuencia, en los últimos años, la generación de energías no renovables está ubicándose en el centro de la escena global.

El hidrógeno verde, denominado asimismo hidrógeno renovable, se obtiene mediante electrólisis del agua en un proceso que se alimenta en su totalidad por energía renovable, sin generar ningún tipo de emisión contaminante a la atmósfera.

Como en tantas otras cuestiones, nuestro país, presenta condiciones más que favorables para ubicarse entre los más importantes productores de hidrogeno verde; de allí la relevancia que tiene que este proyecto prospere. Algo que capta la atención incluso más allá de nuestras fronteras. En este contexto es que deben entenderse las consideraciones del embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, quien expresó que este es el momento de avanzar en el tema, dado el enorme potencial que tiene la Argentina para la producción de hidrogeno verde.

Al renovar el compromiso de la Unión Europea con el desarrollo del hidrógeno en Argentina, el diplomático dijo que, para alcanzar un fin optimo, es necesario contar con “una buena normativa” que ofrezca confianza a los inversores y permita, a mediano y largo plazo, un desarrollo sostenible. “Pensamos que el desarrollo exitoso del sector del hidrógeno requiere un marco regulatorio integral que aborde múltiples aspectos desde la producción hasta la distribución, el consumo, y la integración en el mercado”, expresó.

Una vez más, los acontecimientos mundiales y nuestras condiciones naturales, ponen a la Argentina en un lugar privilegiado, no solo para satisfacer la demanda de bienes que requiere la población mundial, sino para que, valiéndose de esta capacidad, se genere una actividad económica que sea capaz de mejorar la calidad de vida de los argentinos.

Esperemos que esta vez, al contrario de lo que sucedió en tantas otras ocasiones, sepamos aprovechar la gran oportunidad que se nos presenta. De ser así, los argentinos saldremos, sin ninguna duda, por demás beneficiados.

(*) Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.