La mediación sistémica

Por Silvia Barceló (*)

Es muy interesante ver cómo la ley entrega una llave a la ciudadanía que no sólo determina la posibilidad de concluir con temas puntuales sino, fundamentalmente, incide en el modo en que podrán hacerlo: en forma no adversarial.

En la actualidad conviven diferentes maneras orientadas al mismo propósito de que el ser humano resuelva el gran tema “El Conflicto”.

La mediación, como diseño práctico de las formas pacificas de intervenciones, se ha erigido en la manera más usada en nuestro territorio. Y es tomada desde esta perspectiva como un verdadero proceso de conducción con el fin de encontrar la salida a los conflictos planteados.

Un nuevo abordaje

Hoy, después de 24 años en el campo profesional de la resolución alternativa de conflictos y habiendo producido cambios en la percepción sobre los mismos, encuentro necesaria la ejercitación de una serie de elementos que, hasta ahora, en esta materia, no se tuvieron en cuenta para la conducción de un proceso de mediación.

Esta nueva propuesta se basa en el conocimiento acerca de los conflictos sistémicos (cuyo aporte lo realiza, entre otros, Bert Hellinger con sus configuraciones sistémicas) y el método de la fenomenología sistémica, desarrollado y probado en su eficaz resultado. Con el aporte de Eric Berne en cuanto a la información desde el Análisis Transaccional sobre los juegos inconscientes en las relaciones y el de Rupert Sheldrake con los campos de resonancia o campos de repetición.

Este abordaje tiene como fin que quien se disponga a encarar la conducción de sí mismo o de otro por el territorio de un conflicto tenga en cuenta las primeras pautas que se describen a continuación: a) Un efecto No-deseado en la vida de una persona. b) La necesidad de cambiar este efecto discordante o negativo a una situación de bienestar; c) Toma de conciencia de que el conflicto es mucho más que una situación negativa que sólo hay que disolver o eliminar, es un espacio-tiempo de posible transformación

Adquisición del Perfil Sistémico para mediar

Tener o adquirir una mirada sistémica para mediar o negociar, es poder tener una mirada global. Es verlo todo ampliado. Un M.S. (Mediador Sistémico) es aquel que tiene o ha desarrollado la capacidad de hacer asociaciones que para el resto no serían pensadas, estando atento a detalles que pueden favorecer al conjunto.

Un M.S. puede hacerse preguntas específicas y particulares mientras escucha lo que dice una parte en el conflicto. A modo de ejemplo, se preguntará: ¿a quién le guardas fidelidad con esta actitud? o ¿A quién verdaderamente representas cuando nada te satisface? Estas preguntas responden al enfoque de las configuraciones sistémicas (y su metodología puntual, la fenomenología sistémica) en función del cual cuando alguien está viviendo un conflicto puede estar haciéndolo a raíz de una memoria de repeticiones o por fidelidades a miembros de su sistema familiar de origen, incluso a miembros que ya no estén vivos pero que, sin embargo, tienen una fuerza gravitatoria en su conducta. Lo que llamo los actores invisibles en el conflicto y en la solución.

Para adquirir este perfil es necesario como condición esencial: prestarse al juego de la demostración; soltar amarras de lo que uno piensa por anticipado y dejar que el campo del cambio muestre sus frutos. Hago referencia a la capacidad de soltar la resistencia: se trata de un movimiento interno, silencioso y profundo, que cuando se puede realizar permite a la persona moverse rápidamente a nuevas disposiciones.

La mirada del mediador, su propia posición frente al conflicto de las partes incide directamente sobre algunos movimientos de las mismas. Esto es así en tanto que al establecerse una reunión de mediación se ha creado un espacio de resonancia donde lo que se diga u observe produce sus efectos. Tal vez, y esto es lo que se debe tener en cuenta, esos efectos no se vean en forma inmediata en el mismo espacio de una reunión, pero si el mediador con la destreza y mirada global hace intervenciones despojado de cualquier resistencia, estará estableciendo un movimiento que traerá sus efectos, a corto, mediano e, incluso, largo plazo.

El hacer pie en lo que está manifestándose (lo fenomenológico) y aceptar esa realidad (asentir) es el primer movimiento real hacia el cambio, cuyo objetivo es posibilitar a cada participante entrar en conexión con lo que le impide avanzar y, quizás, lo tiene atrapado en una conciencia más pequeña. El perfil de este nuevo tipo de M.S. sistémico tiene en cuenta esto: el campo donde se generan los cambios. Por esta razón es muy importante la práctica, el entrenamiento de esta mirada.

De este modo un M.S. no cambia el formato del proceso de la mediación, una pro-forma que la establece la ley. El cambio lo hace sobre sí mismo, sobre su propia mirada: coherente con el gran propósito de llevar a que las partes opten por una manera pacífica de encontrar la solución. Trabaja en sí mismo, para despojarse de cualquier elemento (velo) que no ayude a que emerja lo nuevo, que está debajo de esa experiencia llamada conflicto.

(*) Abogada, mediadora sistémica y facilitadora restaurativa