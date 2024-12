La IA y su irrupción en la música

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia

El progreso de la humanidad ha ido de la mano de los avances tecnológicos. Lejos de quienes tienen una visión negativa de la ciencia y sus efectos sobre la sociedad, hemos sostenido varias veces que sin el desarrollo científico aun viviríamos en condiciones no sólo rústicas, sino también indignas.

Sin embargo, sin perjuicio de eso, rechazamos asimismo su absolutización, que comprende la creencia de que la ciencia de por sí solucionará todos los problemas y nos brindará la felicidad siempre anhelada. Como hemos dicho reiteradamente, la tecnología brinda herramientas que bien usadas serán muy útiles y mal usadas motivo de posibles males y catástrofes. Actualmente, la inteligencia artificial ocupa el centro de atención y discusión, en el rubro.

Para algunos, es el paso hacia el edén, para otros el comienzo de la desaparición del género humano. Como podrán deducir nuestros lectores, estamos lejos de ambos extremos.

Lo cierto es que la IA ha irrumpido con mucha fuerza y tiene incidencia e influencia en todas las actividades, incluidas las artísticas. Como es el caso de la música, tal como veremos seguidamente.

Hace unas semanas, en Europa, se editó una canción generada íntegramente por IA, la cual consiguió ubicarse en el puesto número 48 de las listas de éxitos en Alemania. Si bien esto no es nuevo, ya que se están multiplicando las bandas que se han sido generadas “digitalmente”.

Hablando con un conocedor del ambiente musical y fundamentalmente de su industria nos decía que había que estar atentos a si el éxito (no tan contundente, por cierto) de estos temas se debía a su calidad o solo a la novedad que representa escuchar canciones no creadas por personas de carne y hueso.

Tal vez lo que ocurrió con la canción alemana rankeada, sea un inicio de respuesta a esta inquietud. El productor alemán Butterbro, quien “creó” la pista, -cuyo título se traduce al castellano como “enamorado de un talahon”-, admitió que la canción nació como una broma y no como una obra pensada para el público.

Existe además en la cuestión, una sombra de duda respecto del verdadero origen de estos grupos, ya que, según nuestro interlocutor, muchas veces es una buena estrategia de marketing decir que es música creada por IA. Tal vez es lo que sucede con muchos grupos tales como Jet Fuel & Ginger Ales, quien pese a haber obtenido la insignia de “Artista Verificado” en Spotify, en Reddit se pone en duda su humanidad y que sea una banda generada por IA; lo mismo ocurre con Sofia Pitcher, quien logró un gran número de reproducciones entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, pero que según el medio español El Diario, no existe.

Convengamos que no es un tema de hoy: CSIRAC, el primer computador en reproducir música, es de agosto de 1951. En 1970, Charles Wuorinen con el tema Time’s Encomium, fue el primer ganador del Premio Pulitzer de una composición completamente electrónica. Desde la década de 1970 se han usado sintetizadores en la música rock, por grupos como Pink Floyd, Tangerine Dream, Yes y Emerson, Lake & Palmer, entre muchos otros. Álbumes de música electrónica a partir de sintetizadores y secuenciadores como Oxygene de 1976 o Equinoxe de 1978 de Jean-Michel André fueron discutidos en su tiempo y hoy resultan obras de referencia en el género.

Ahora bien, guste o no el auge de la música generada por IA produce inquietudes sobre el futuro de la música y sobre la industria musical. No es la primera vez, pero sí se trata de un interrogante honesto. Para algunos se trata de una moda pasajera impulsada por personas que buscan ganancias rápidas, otros son más cautelosos al respecto. Habrá que ver qué ocurre en el tiempo.

Tiempo atrás leíamos un artículo sobre como los avances tecnológicos produjeron cambios en el lenguaje usado en el ambiente musical. Decía, por ejemplo, que antes, jamás se hubiese hablado de partituras de papel, hasta la aparición de las partituras en soporte magnético. Lo mismo decía de la ahora llamada música en soporte físico -que no alude a música ejecutada por personas e instrumentos- sino a música grabada en CD o vinilo en contraposición de la que se escucha por streaming.

Pero a diferencia de todo lo dicho anteriormente, nunca antes el impulso creativo humano respecto de la obra ha estado tan mediatizado por la aplicación de programas informáticos. Ello lleva a preguntarnos, con la aparición de la IA ¿deberemos hablar de música humana y de música “artificial”?

(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.