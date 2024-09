La detención del CEO de Telegram es otra amenaza para la libertad de expresión y la seguridad en Internet

Por David Inserra * para Cato At Liberty (Estados Unidos)



Las amenazas europeas contra las empresas tecnológicas y la libertad de expresión de sus usuarios se intensificaron con la detención por las autoridades francesas de Pavel Durov, director ejecutivo de Telegram.

Al parecer, se debió a la falta de moderación de contenidos de Telegram y a su incapacidad para cooperar de forma significativa con las fuerzas del orden en la lucha contra las actividades delictivas, lo que las autoridades francesas alegan como complicidad.

La denuncia francesa se centra en el hecho de que Telegram proporciona formas cifradas de comunicación, siendo sus mensajes privados o “secretos” los más sólidamente protegidos mediante el cifrado de extremo a extremo. Este cifrado mantiene a los usuarios, sus datos y sus comunicaciones a salvo de las miradas indiscretas tanto de delincuentes como de gobiernos. Otras partes de Telegram están más abiertas al público, como las redes sociales tradicionales, pero son menos moderadas.

Si el gobierno francés detiene al director general de una tecnológica por negarse a romper su cifrado o a moderar los contenidos, se trata de otra amenaza más para la expresión y las empresas estadounidenses.

Aunque Telegram tiene su sede en Dubai y Durov procede de Rusia, la plataforma transmite una cantidad significativa de discurso estadounidense, que ahora se ve amenazado por el gobierno francés. Además, esta acción es una clara amenaza para las empresas tecnológicas estadounidenses: modera el discurso y debilita tu encriptación.

El énfasis de Telegram en mezclar medios sociales ligeramente moderados con la privacidad del cifrado resulta atractivo para muchos usuarios. Entre ellos se encuentran disidentes y activistas que buscan mantenerse a salvo de la represión gubernamental, consumidores preocupados por la seguridad y la privacidad que no quieren que su comunicación y su experiencia en las redes sean tan públicas, y sí, algunos delincuentes u otros malos actores.

Disidentes

Desde que la encriptación empezó a generalizarse, los gobiernos han querido poder descifrarla. Ya sea para acabar con los disidentes, detener a verdaderos delincuentes o espiar a otros países, los gobiernos ven el cifrado como un obstáculo. A principios de los 90, la comunidad de inteligencia estadounidense desarrolló y propuso la adopción de un “chip clipper” especial que crearía una “puerta trasera” o forma de eludir el cifrado de los teléfonos móviles.

Aunque estas primeras batallas en las “guerras criptográficas” terminarían con la victoria del cifrado fuerte, los gobiernos no tardaron en volver a sus demandas. En 2016, el FBI consiguió inicialmente que un tribunal emitiera una orden exigiendo a Apple que desarrollara una nueva codificación que le permitiera saltarse el cifrado de uno de los iPhones de los terroristas de San Bernardino. Políticos de todo el mundo han pedido o promulgado requisitos legales para que las tecnológicas proporcionen a las fuerzas de seguridad o a la comunidad de inteligencia acceso a las comunicaciones cifradas. Incluso, el año pasado, la ley bipartidista EARN IT Act exigía que las empresas pudieran acceder a los mensajes cifrados y escanearlos o, de lo contrario, perderían las protecciones de responsabilidad legal.

El Reino Unido fue más lejos y aprobó la Ley de Seguridad en Línea, que amenaza la encriptación. Aunque el gobierno prometió que sólo invocará la ley cuando existieran soluciones técnicas viables para equilibrar la privacidad y el acceso gubernamental, esa decisión está en última instancia en manos del gobierno británico.

El planteamiento adoptado por la Ley de Seguridad en Línea ha sido ridiculizado en la comunidad tecnológica como el de “las matemáticas más difíciles”. En esencia, la encriptación fuerte promete que no es técnicamente posible que nadie más que el remitente y el destinatario lean un mensaje o un dato. Por otro lado, el acceso a esa información es exactamente lo que quieren los gobiernos. Y así, los gobiernos han intentado constantemente afirmar que es mágicamente posible proteger la privacidad de los usuarios y al mismo tiempo dar acceso a las fuerzas de seguridad a las comunicaciones cifradas si las empresas que desarrollan estos productos se esfuerzan más.

Pero a pesar de las fantasías de los gobiernos, las tecnológicas saben que la creación de una puerta trasera u otro tipo de debilitamiento del cifrado va en detrimento de la privacidad y la seguridad en línea.

Por eso, el gobierno francés, aparentemente frustrado por la forma en que Telegram estaba siendo utilizada, ha dado el paso radical de detener a su director general. Para ser claros, algunas de las comunicaciones pueden ser objetivamente terribles, desde terrorismo a material de abuso sexual infantil. Y si Durov está apoyando o participando activamente en ese tipo de delincuencia, entonces puede y debe ser considerado responsable.

Pero el hecho de que algunas personas utilicen una herramienta para malos fines no significa que debamos destruir esa herramienta para todos los demás. Las acusaciones francesas no parecen acusar a Durov de apoyar activamente conductas delictivas, sino simplemente de ser cómplice porque malos actores utilizan su plataforma.

Seamos claros: los franceses detienen al CEO de Telegram por la mera creación de una plataforma de comunicación que amenaza la libertad de expresión de los estadounidenses. Si los estadounidenses utilizan Telegram, pero la seguridad de Telegram se debilita en respuesta a lo que Francia está haciendo, entonces los estadounidenses están en peor situación. Su discurso es menos seguro y se enfría.

Mientras que los consumidores pueden cambiar a otros productos, hay poco que impida a Francia detener o amenazar a los directores ejecutivos de Signal o incluso de WhatsApp y Messenger, de Meta.

Volviendo al Reino Unido, ¿qué impide al Gobierno actual invocar la Ley de Seguridad en Línea en medio de disturbios y revueltas para tomar medidas drásticas contra todas las herramientas encriptadas que, en su opinión, se utilizan para “incitar al odio” o difundir información errónea?

Las amenazas europeas no pueden seguir ignorándose. Lo que ocurre en Europa no se queda en Europa. Vemos a burócratas de la UE amenazando a Elon Musk por mantener una conversación con el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump; a la policía británica amenazando con intentar extraditar a estadounidenses por un discurso que las actuales autoridades del Reino Unido consideran odioso, y muchas otras leyes vigentes o propuestas contra la libertad de expresión o contra la encriptación en Alemania, Irlanda y en todo el mundo.

Estados Unidos no sólo debe defender las libertades en su propio país, sino que cada vez más se enfrenta a cómo responder a las amenazas, incluso de sus aliados democráticos. La ironía no pasa desapercibida para Durov, que abandonó Rusia en 2014 después de que el régimen de Vadimir Putin lo obligara a abandonar su anterior empresa de medios sociales, VKontakte, porque no quiso eliminar la plataforma del disidente Alexei Navalny ni facilitar información de los usuarios a las autoridades rusas.

Sin embargo, es difícil para Estados Unidos denunciar este tipo de ataques a la expresión y la privacidad cuando sus responsables políticos llevan mucho tiempo considerando o defendiendo la exigencia de puertas traseras y el debilitamiento del cifrado.

Del mismo modo, mientras que la ley de desinversión o prohibición de TikTok es (in)famosa por lo que le hace a la plataforma también da más poder al Ejecutivo para iniciar procedimientos similares de desinversión o prohibición contra otras aplicaciones extranjeras controladas por adversarios que se consideren amenazas a la seguridad.

Dado que Telegram está dirigida por un ciudadano ruso y que muchos gobiernos occidentales la consideran demasiado permisiva con diversos tipos de actores, no es difícil imaginar que una futura administración estadounidense emprenda acciones legales contra ella u otras empresas.

Estados Unidos debe comprometerse más con la encriptación fuerte y la expresión impulsada por la tecnología si quiere oponerse eficazmente a que otras naciones perjudiquen la expresión, la seguridad y las empresas estadounidenses. También refuerza el argumento a favor de formas más descentralizadas de medios sociales y comunicación que sean más resistentes a la censura gubernamental, porque ninguna empresa o persona tiene el poder de aplastar la expresión o invadir la privacidad de los usuarios.

(*) Investigador sobre libertad de expresión y tecnología.