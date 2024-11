Ideologías extremistas que coartan la evolución social del hombre 

Por Luis Esterlizi (*)

Los factores del cambio que nos debemos

No extraña -pues- que una evolución de la escala de valores vigente hasta el momento incluya el aprecio por tener y la seguridad. El querer seguridad no implica necesariamente resistencia al cambio; sólo se oponen a él determinados grupos tradicionales de poder de la sociedad argentina (…) La actitud frente al esfuerzo no se ha perdido y tal vez sea éste uno de los mejores capitales que importó el país con los inmigrantes que lo construyeron. Pero debemos emprender una nueva organización que atienda la realidad altamente compleja del sistema social del país, que reactive apropiadamente el conjunto de elementos que entran en él, y que ofrezca resultados simples y adecuado a la concepción del ciudadano (…) Insisto, es fundamental determinar la forma de alcanzar el cambio deseado. Hace muchos años podía apelarse emotivamente a la Patria o a la tradición; más tarde se apeló al bienestar. Ya eso no basta.

Hay que levantar ahora, además, con gran vigor, el poder del espíritu y la idea, teniendo en cuenta que el bienestar material no debe aniquilar los básicos principios que hacen al hombre libre, realizado en sociedad, y valorizado en su plena dignidad.

El Proyecto Nacional – J. D.Perón – Agosto 1986 – Págs. 50 y 51.

Milei y su ideología libertaria

Hoy, frente a condiciones adversas por parte del extremismo libertario que amenaza todo atisbo de evolución social, Milei comenzó la destrucción del Estado y de toda organización privada porque interfieren el pleno ejercicio de la libertad individual.

Estamos convencidos de que detrás de este pretexto subsiste la pretensión de establecer gobiernos de elites autocráticas, que sustituyan las atribuciones del Estado y anulen cualquier entidad que le otorgue poder al pueblo, ya que su pretensión es gobernar “una infinita cantidad de ceros”.

Esto se produce por el avance de teorías extremistas propias del liberalismo, bajo el proceso decadente en todo el mundo, intentando salvar la “madre del borrego”, que es la ideología liberal en su clásica misión de ejercer el poder autocrático elitista en lo político, económico y material.

En una oportunidad expresé que Milei era un subproducto de la decadencia partitocrática argentina de los últimos 40 años –”la casta”- ya que en lugar de destruirla, como había prometido, terminó negociando con ella para poder ser presidente de Argentina. Esto me llevó a indagar más profundamente el origen político de sus intenciones, encontrando que él es un emergente de la crisis que sufre el propio liberalismo -ya que el libertarismo al que adscribe posee diferencias filosóficas- pero sin abandonar una relación muy intensa con el capitalismo prebendario internacional.

Su verdadero propósito en Argentina es -aprovechando nuestra crisis política, económica y social- avanzar sobre ella con el objetivo principal de que nada ni nadie entorpezca la plena libertad del mercado para que éste opere -exclusivamente- al servicio de poderosos monopolios.

Por eso es fundamental despejar la incógnita de quién es Milei y anticiparnos a lo que podría sucedernos con su ideología libertaria, por lo cual transcribo algunas de sus propias definiciones y la de algunos filósofos que son fuente de su inquebrantable decisión.

“Yo soy un liberal libertario. Filosóficamente, soy un anarquista de mercado”. Así se definió en 2021 el entonces diputado Milei, hoy Presidente de la Nación. También dejó plasmada esta posición en El camino del Libertario, de enero de 2022, una recopilación de textos y discursos suyos, en la que explica el camino que lo llevó a percibir y calibrar el descontento de la sociedad con lo que él llamó “la casta”.

Con frases como ”vengo a sacar a estos delincuentes a patadas”, Milei consiguió ganarse el respaldo de los jóvenes y de una clase media desencantada y hastiada. “El libertarismo es una corriente filosófica dentro de la política que coloca la libertad individual como el valor político supremo, escribió David Boaz, ex vicepresidente del Instituto CATO, una fundación estadounidense que precisamente impulsa esa tendencia” (definiciones de Juan F. Alonso-BBC News Mundo).

Otro de sus objetivos es superar la crisis del neoliberalismo actual, bajo la propuesta del “joven filósofo libertario Samuel Konkin (1947-2004), que fue un anarquista y teórico político estadounidense, conocido por desarrollar la teoría del ‘anarquismo de mercado’ o ‘agorismo”. Este enfoque defiende la eliminación del Estado y la creación de una sociedad basada en la propiedad privada, el libre mercado y la no agresión.

Konkin argumentaba que el Estado es inherentemente inmoral y que la libertad individual sólo puede lograrse a través de la desobediencia civil y la creación de instituciones voluntarias. También criticaba al socialismo y al comunismo por considerarlos incompatibles con la libertad individual (información extraída de Samuel Edward Konkin – Wikipedia).

Existe una proficua e interesante información de las teorías sobre el libertarismo, encontrando en ellas la pretensión de revertir la propia crisis que está resquebrajando el poder de los gobiernos liberales, en EEUU. Europa, Inglaterra e Israel, por lo cual el libertarismo propone impedir el avance de los países libres, independientes y soberanos del mundo, al margen de sus ideologías, religiones y modelos de gobernanza, como el BRICS.

Esto demuestra que Milei, para participar en esta disputa internacional, debía ser presidente de un país con el poder absoluto por un año, achicar al Estado y asumirlo él como Poder Ejecutivo, debilitar a los poderes Judicial y Legislativo, proyectando un campo para ejercer displicentemente el poder dictatorial e involucrar a la Argentina en este conflicto internacional.

La destrucción del Estado y el déficit cero

Estas dos premisas, como propuestas “revolucionarias”, tuvieron un amplio apoyo de parte de poderosos empresarios que -según él- son los héroes del crecimiento económico, junto a sectores juveniles y de la clase media, pensando que el Estado es la cueva en la que se guarece “la casta”, progresista, izquierdista de derecha o liberal.

Milei es un acérrimo economista y no un político -como se autodefinió-, por lo cual tomó las decisiones internacionales, sean geopolíticas, comerciales o económicas, en circunstancias en que se perfila un cambio de época, con la conformación de un nuevo orden mundial multipolar, integrado por todos los países soberanos del mundo enfrentando la perpetuidad del poder unipolar de EEUU, cuando existe una guerra entre Rusia y Ucrania, y se involucran Norteamérica, Europa, Israel y países del medio oriente.

Milei y Trump

No es fácil predecir lo que sucederá con esta relación, dado que Milei -como anarcolibertario- cuestiona al propio liberalismo y Trump -como liberal conservador- quien por la crisis política y económica de EEUU deberá, en lo exterior, ajustar gastos desbordados por la guerra contra Rusia y, en lo interno, recuperar trabajo y producción industrial, por su contienda comercial con China.

Mientras tanto, Milei logró lo que buscaba en su viaje a Florida: intercambiar gestos y elogios con Donald Trump y Musk en la gala de un grupo conservador que se desarrolló en Mar-a-Lago, la mansión del Líder republicano en Palm Beach. El mandatario electo de EEUU dedicó un par de frases al “líder libertario” en su discurso. “Javier, te quiero felicitar por el trabajo que has hecho, de hacer la Argentina grande de nuevo. Es increíble cómo la estás arreglando y es un honor que estés aquí.” sostuvo el magnate. En el medio queda la Argentina y su destino.

Estado de situación y la decisión de los argentinos

Argentina sufrió el escarnio de las cuatro últimas décadas infames desde el golpe de 1976, bajo el accionar del neoliberalismo, que utilizando el sistema partidocrático empujó a más de 50% de los argentinos a padecer una degradación social jamás vista.

Despojados de valores y principios esenciales por el pernicioso accionar de dirigentes asociados a las mafias del narcotráfico y a la especulación electoralista sin que jamás demostraran remordimiento ni intentaran sus meas culpas.

Hoy los héroes del crecimiento económico se regodean esperando la panacea de la libertad total del mercado y la implementación del RIGI, mientras parte de la clase media sigue esperanzada en que, finalizado el salvaje ajuste, se reactive la economía con desarrollo social inclusivo, aunque pasaron 10 meses sin que MIlei presente un plan productivo, industrial y laboral.

Por lo tanto, hay que asumir decisiones ante esta realidad y la campaña electoral en ciernes que promete ser más de lo mismo o peor, cuando esa responsabilidad debe ser de las organizaciones sociales y entidades intermedias que con conducciones renovadas ética y moralmente, convoquen a un congreso de coincidencias esenciales, para el tratamiento del modelo argentino para el proyecto nacional, y el proyecto de comunidad organizada.

Para ello, necesitamos un movimiento nacional apartidario, que reconstruya las bases del pensamiento y marco estratégico de los argentinos para alumbrar el camino de nuestra definitiva emancipación nacional.

(*) Ex ministro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba