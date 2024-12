El poder, en manos del egoísmo y el odio, sólo goza el tiempo de su miserable existencia

Por Luis Esterlizi (*)

Antesala filosófica

“El resentimiento como sustitutivo de la proporción espiritual. El materialismo intransigente contaba sin duda con el signo mecánico e implacable del progreso, sospechando que -privado de su sombra cósmica- el hombre acabaría por sentirse minúsculo y víctima de la monstruosa trepidación vital. Seguro de ello, proveyó a su individuo de un sustitutivo de la proporción espiritual: el resentimiento. Previamente había sustituído también las tendencias supremas por fuerzas inferiores, por esa ‘gana’ que ayer integraba el cuerpo de una teoría sumamente interesante y que hoy, defraudada y desencantada, han convertido sus discípulos en la ‘náusea’. Náusea ante la moral, ante la herencia de la vida común, náusea ante las leyes y los procesos inexorables de la Historia, náusea biológica.

De la decepción del ser insectificado a la náusea que opera sobre el desencanto individual. Es hasta cierto punto poco comprensible que hayamos pasado con tan peligrosa brevedad intelectual de la decepción del ser insectificado a esa náusea con que, a espaldas de sagradas leyes, se pretende orientar la comprensión de la existencia colectiva. Lo sintomático de este modo de pensar está en que no es una abstracción, como tampoco lo era, pongo como ejemplo, el marxismo. Éste operaba sobre un descontento social. La náusea -como entelequia- opera sobre el desencanto individual. Es la “angustia” abstracta de Heidegger en el terreno práctico: corresponde a una sociedad desmoralizada que ni siquiera busca una certidumbre para reclinar la cabeza. No es por tanto la teoría deplorable -sino la realidad – la deformación postrera de aquélla “insectificación,” sólo que esta vez el individuo insectificado ha querido aislarse de la catástrofe con una mueca cínica. (La comunidad organizada – Editorial Codex – Julio de 1974 – Págs. 48 y 49)

Milei en el G20, sin el éxito esperado

La reunión del G-20 fue un importante escenario para que Milei exponga su concepción filosófica sobre los modelos de gobernanzas, la libertad individual y la defensa de la propiedad privada.

No recibió expresiones rimbombantes ni tampoco las respuestas financieras y comerciales esperadas, ya que hay un motivo central para que eso no ocurra: su ideología no le permite disimular una violencia inmedible ni tampoco la ausencia del amor.

Demostrando impericia política y clara desjerarquización ética de su investidura, emprende su discurso ensalzando al liberalismo libertario, con una crítica directa al decadente liberalismo y al ceñido marxismo, señalando los “éxitos” conseguidos en Argentina con el déficit cero y el descenso de la inflación.

Luego, como una “sobada de lomo”, de la que muchos tomaron nota, ensalzó la participación de los grandes empresarios y financistas por ser los únicos héroes del crecimiento económico.

Para muchos presidentes dicha adulación a los “héroes” de la economía se recibió como una ofensa gratuita al G20, ya que calificó de fracasados a los gobiernos integrantes de la ONU, ensalzando a los empresarios que generaron mucho más riqueza.

Insistió en rechazar la Agenda 2030 contra el calentamiento global, porque impide el crecimiento industrial al no habilitar el uso de las tierras vírgenes y aptas para la producción y explotación, sea agropecuaria o extractivista.

Sus intervenciones en estos ámbitos son repetitivas de posiciones irreductibles y negacionistas, que sin nombrarlo, destacó muy bien el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por último -como “frutilla del postre”- dijo que La Libertad Avanza defiende mucho mejor la libertad individual y la propiedad privada que los liberales y marxistas, considerándose como el líder anarco-libertario en el mundo y criticando abiertamente cualquier decisión de cobrar impuestos a las grandes fortunas, por considerarlo un avasallamiento a la propiedad privada. Su exposición finalmente terminó abruptamente cuando la presentadora oficial le cerró el micrófono.

Por otra parte, su pragmatismo no obtuvo el éxito esperado, ya que en el diálogo con la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sólo conoció que la extensión de los plazos de los vencimientos como la obtención de dinero fresco, se está tratando e incluso considerando las opiniones del futuro presidente Trump.

En sus entrevistas con mandatarios, especialmente con Xi Jinping, se encontró con la férrea posición de Pekín, reclamando primero tratar la continuidad de las represas del Sur argentino, para luego analizar la renovación del swap.

Milei como líder mundial anarcolibertario

Con su defensa a las grandes fortunas que invierten en negocios, considera una desfachatez cobrarles impuestos, aduciendo que no importa si su procedencia es por lavado de dinero, venta de armas, trata de personas o la que proviene de coimas con gobernantes corruptos, según lo que aconteció o puede volver a suceder en la Argentina.

Como un paréntesis de estas performances del Presidente, pongo en relieve lo que sucede en el escenario mundial cuando se produce una tenaz confrontación, sea política, comercial o beligerante en la búsqueda de un nuevo órden mundial, ante la actitud soberbia de EEUU, Inglaterra e Israel que junto con los países que integran la OTAN al que Milei sumó a la Argentina, sostienen la continuidad del poder unipolar de EEUU, mientras que el BRICS expresa el poder multipolar integrado con los países y pueblos soberanos del mundo.

Este revoltijo de cambios y supuestas rectificaciones en temas geopolíticos que propone Milei y que suele desmentir en sus propias exposiciones, forma parte de la estrambótica forma de gobernar ocultando sus ambiciones personales y aprovechando la crisis liberal para intentar ser un líder exponente del “liberalismo libertario” o “anarquismo de mercado”.

Tan es así que en su último contacto con Trump en los festejos por la obtención de la Presidencia de EEUU, Milei le prometió firmar un Acuerdo de Libre Comercio (ALC), obviando la precaria situación económica que atraviesa EEUU, y su posible incidencia en el futuro gobierno de Trump, que comprende un posible plan de ajuste de gastos bélicos y la reactivación de la producción industrial, en favor de los sectores industriales y laborales que lo apoyaron en su campaña.

Es importante que en los tratados de libre comercio con países desarrollados se tomen ciertas reservas para no frustrar el crecimiento técnico-industrial de la producción nacional – particularmente de miles de pymes – más aún cuando el actual Presidente no “comulga” con la producción nacional prefiriendo sustituirla con importaciones de productos fabricados en países desarrollados.

Este proceso se viene reflejando según las características del intercambio comercial entre EEUU y Argentina en 2023: las exportaciones argentinas comprendieron principalmente petróleo, vino, miel, carne, jugo de limón, aceite de oliva y porotos de soja, mientras que EEUU nos provee petróleo, medicina, herbicidas, computadoras, celulares, fertilizantes, etcétera.

Pero no se puede obviar que, en el Mercosur, se acordó que cualquier acuerdo de libre comercio debe hacerse en bloque, lo que implica que todos los países miembros deben estar de acuerdo. Es una forma de velar por la salud comercial del Mercosur, teniendo en cuenta que entre ellos existe una armónica actitud de defensa y fortalecimiento de la economía continental.

Por lo tanto, Milei deberá presentar la renuncia de Argentina al Mercosur, suscitándose dos hechos muy negativos. Por un lado, las desventajas obtenidas por desvincularse de un mercado regional que representa cerca de 20% de las exportaciones y, por el otro lado, Argentina dejaría de participar de los acuerdos firmados entre el Mercosur y la Unión Europea.

Con esto pongo en situación crítica a Argentina, ante un Presidente que no tiene nada de estadista y mucho de teorías económicas encajonadas dentro de su propia inhumanidad y negacionismo.

En nuestra lucha está la historia común con los hermanos sudamericanos de muchos años jalonados con el ideal común de luchar unidos para alcanzar la independencia y soberanía del continente ya que todos fuimos víctimas de los sucesivos intentos imperiales para convertirnos en sus colonias.

Conclusión

La única verdad es la realidad y ella nos dice que Milei aprovechó la negociación con “la casta” para obtener el poder absoluto que le permite rifar el destino de Argentina y de los argentinos.

Argentina es nuestra Patria y depende de lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros.

Por eso la lucha es de nosotros y significa cortar definitivamente el cordón umbilical con los EEUU y con cualquier otra potencia que intente sojuzgarnos ya que la liberación sólo depende de nosotros los argentinos, siempre y cuando recuperemos los valores, virtudes y el espíritu revolucionario libre, independiente y soberano que nos permita concretar nuestro proyecto nacional y realizarnos como comunidad organizada.

(*) Ex ministro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba