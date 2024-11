Por Matías Altamira (*)

Hay que creérsela, como dicen los chicos, que nosotros gestionando podemos cambiar la realidad de la gente. Si no tenemos un servicio de justicia rápido, de calidad y mirando al ciudadano, sin ninguna duda nos vamos a quedar con esa forma de pensar la Justicia, pero los ciudadanos van a alejarse cada vez más de nosotros, expresó el doctor Dalmiro Garay Cueli en el acto inaugural del 9º Congreso de Justicia y Tecnología que tuvo lugar en Mendoza días pasados.

Garay Cueli, presidente de la Corte de Justicia de Mendoza, al inaugurar el Congreso organizado por el Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia (IFITEJ) de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Ju.Fe.Jus.), también sostuvo que no pueden quedarse gestionando solo dentro del Poder Judicial, hay que armar un ecosistema con el poder Legislativo y Ejecutivo porque innovar también implica cambiar leyes y procesos que involucran a cada poder del Estado, y todos juntos de cara al ciudadano deben reformar la manera como se gestiona, con el objetivo puesto en lograr un Estado cercano al ciudadano y un servicio de justicia de mucha calidad.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, al participar del acto inaugural expresó que el verdadero desafío de nuestro país es que funcione la economía, que funcionen los mercados adecuadamente para producir riqueza, pero que, en paralelo a eso, tengamos un Estado que sea inteligente y no un Estado bobo que no contribuye en lo más mínimo al funcionamiento normal de una economía. Un Estado inteligente requiere información de calidad, bases de datos auditadas que privilegien la libertad individual, pero que también permitan la seguridad del colectivo social en materia de seguridad y de administración de Justicia. Destacando que no se trata solo de incorporar tecnología, sino de innovar todo el tiempo en los procesos, en la organización y en la gestión de los recursos humanos, ya que requiere gestión de la administración pública en las distintas esferas.

La Inteligencia Artificial aplicada en la Justicia, fue claramente la vedette del evento, siendo tema de análisis en la mayoría de las exposiciones que se llevaron a cabo durante dos días en tres salones simultáneos. Vedette que estuvo acompañada por temas como la privacidad de datos y sus vulnerabilidades; la transformación y la gobernanza digital e identidad soberana, a través de exposiciones de referentes de todos los Poderes Judiciales del país, y autoridades de los Poderes Ejecutivos municipales, provinciales y nacionales, tanto de Argentina como de Chile y Perú.

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Genua, en el marco del evento, firmó un acta acuerdo con el doctor Mario Adaro, vicepresidente primero de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, para promover y desarrollar políticas de transformación digital y alfabetización digital, siendo sus principales ejes: Digitalizar y disponibilizar en la app Mi Argentina; crear cursos para ampliar la cantidad de autoridades de Registro para facilitar el acceso a la Firma Digital; fomentar la colaboración por parte del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) para la implementación del nuevo procedimiento de Beneficio de litigar sin Gastos; expandir la red del Programa Punto Digital, creando nuevos espacios en juzgados y/o oficinas judiciales de Mendoza; fomentar el uso de la Plataforma de Aprendizaje Virtual (PAV) en todo el poder judicial con énfasis en su integración en programas de capacitación laboral, inclusión digital y formación en derechos ciudadanos.

Las exposiciones de las experiencias de los distintos poderes judiciales fueron muy destacadas, demostrando que están concentrados en profundizar la implementación de herramientas informáticas en los procesos judiciales de todos los fueros, especialmente analizando la oportunidad para incluir la Inteligencia Artificial, que tanto los expositores nacionales como los extranjeros, reconocieron que generará grandes beneficios siempre que los actores de cada sector estén atentos a las posibles “alucinaciones” de la IA, que de no ser controlada podría generar perjuicio de gran magnitud.

Felicitaciones a los organizadores del IX Congreso de Justicia y Tecnología, espacios que deben mantenerse y promover el aumento de la participación de los empleados judiciales tanto para capacitarse como para vincularse con sus pares, lo que vuelve a estos eventos muy nutritivos.

(*) Abogado, especialista en Derecho Informático.