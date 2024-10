Ana P. Bagatello (*)

El día 2 de octubre pasado, en el marco de la conmemoración del día de la No Violencia en homenaje al nacimiento del líder pacifista Mahatma Gandhi, se celebró en Universidad Siglo 21 un encuentro denominado “Conflicto Internacional y Construcción de Paz”.

El encuentro fue llevado a cabo conjuntamente por Insight 21, desde el instituto de Mediación y Cultura de Paz, junto a REDIPAZ y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Se abordaron cuestiones de historia, actores y escalada actual del conflicto en Medio Oriente a cargo del especialista en la temática el Dr. Ariel Gonzalez Levaggi. El experto analizó también los posibles escenarios futuros.

En una segunda ponencia estuvo Francisco Diez, Mediador Senior y experto en construcción de paz y procesos de pacificación, en la cual abordó temáticas y estrategias aplicables a conflictos complejos. Reflexionó sobre cómo se torna inevitable la escalada del conflicto cuando las dinámicas de interacción entre los actores son de “suma cero” y no se permiten las iniciativas de tregua, ya que son calificadas como traición.

Ante ello el ponente muestra el modelo del autor John Paul Lederach, con la figura de los “Quienes Estratégicos”. Explicando que son los que se encuentran en los niveles medios de la pirámide para el cambio social estratégico y tienen la ventaja de: 1- Por un lado, contar con capacidad vertical, ya que mantienen relaciones con los actores de alto nivel, que son los que en definitiva toman las decisiones y, a su vez, también con la gente a nivel local comunitario.

2 – Por otro lado, también cuentan con la capacidad de superar las divisiones que crea la polarización conflictual y pueden moverse entre los diferentes grupos o “bandos” marcados del conflicto.

El desafío entonces está en identificar a los “Quienes estratégicos” que pueden ayudar a la construcción de paz en un conflicto de esas características. Una vez determinados deberán superar dos cuestiones: la presión que sus mismos pares puedan ejercer sobre ellos y también poder lograr una permanencia y calidad en las relaciones que entablan.

Otra de las técnicas propuestas por el experto es la del Tercer Lado, tomando la idea del autor William Ury, que la plantea como una forma de ver los conflictos que nos rodean no sólo desde un lado, o el otro, si no desde una más amplia perspectiva: la de la comunidad que lo circunda. Esto trae aparejado tratar de comprender a ambas partes, basarse en el respeto mutuo y buscar la victoria triple, es decir una solución que pueda incluir las necesidades básicas de ambas partes del conflicto, pero también la de la comunidad circundante.

En el conversatorio se retoma la idea de la importancia de promover la cultura de Paz y la resolución pacífica de los conflictos. En este sentido citamos al reconocido autor israelí Yuval Noah Harari quien en el marco de un evento pacifista planteó la idea de que cada bando necesita reconocer la existencia del otro y renunciar a las fantasías de destrucción. Asimismo, sostiene que la guerra no es una ley natural: es una elección humana y en cada momento, es posible elegir algo diferente y en consecuencia comenzar a hacer la paz. Dejando planteada la idea de que, aunque veamos un conflicto tan complejo como el que analizamos, siempre existe la posibilidad de una decisión humana de hacer algo diferente

Francisco Diez nos trae conceptos que probablemente los mediadores conocemos y hemos escuchado con anterioridad, pero aplicados en casos reales y con ello nos muestra un campo de acción por fuera de nuestra zona de confort. Así, nos invita a reflexionar sobre los diferentes alcances que tiene la profesión y la posibilidad de incidir positivamente en procesos de pacificación.

El mediador desempeña un papel crucial en la construcción y promoción de una cultura de paz, ya que sus habilidades y acciones facilitan la resolución pacífica de conflictos y la transformación de las relaciones sociales. Como sabemos, la cultura de paz se refiere a un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y prácticas que promueven la convivencia pacífica, la no violencia y la justicia. El mediador entonces, como agente de cambio, tiene el desafío de contribuir a cultivar estas características y valores en diferentes niveles sociales.

(*) Mediadora – Directora del Instituto de Mediación y Cultura de Paz. Insight 21. Universidad Siglo 21.