Workshop sobre oportunidades de negocios en defensa 

El Ministerio de Defensa argentino y representantes de los Estados Unidos llevarán a cabo esta semana un workshop sobre “Oportunidades y desafíos en materia de Industria de Defensa entre la Argentina y los Estados Unidos“. En términos militares, la «Conferencia Bilateral» será este miércoles 26 de junio en la Facultad de Ingeniería del Ejército, ubicada en Av. Cabildo 25, CABA.

La FIE del Ejército, sede del workshop Argentina – EEUU.

La jornada comenzará con una presentación institucional a cargo del ministro de Defensa argentino, Luis Petri, y el embajador de EE.UU. Marc Stanley, a quienes seguirá el secretario nacional de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Raúl Marino. La agenda continuará con un enfoque en la política internacional de defensa y el potencial de las relaciones de cooperación bilateral entre ambos países, con las disertaciones de Juan Battaleme, secretario de Asuntos Internacionales de Defensa (argentino) y por la Agregaduría de Defensa de los EE.UU. A su vez, se estipula un análisis de la prospectiva tecnológica e innovación en el ámbito de la defensa, presentado por expertos como el Cnl José Alberto Guglielmone y Edgardo Comas, junto con un experto de los EE.UU.

Siendo eje central del evento, se abordarán los proyectos actuales de las Fuerzas Armadas argentinas en materia de desarrollo tecnológico y modernización, con presentaciones específicas del Estado Mayor Conjunto, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea Argentina, con la intención de que las empresas, tanto nacionales como de los EE.UU. puedan conocer de primera mano aquellos ejes de trabajo donde los sectores puedan participar.

El punto culminante del evento será el workshop entre empresas del sector defensa de ambos países, programado de 15:30 a 17:30 hs. del mismo día. Este taller estará organizado en mesas de diálogo por sectores industriales de interés, con la participación activa de empresas argentinas y estadounidenses, así como autoridades ministeriales y oficiales de las FFAA.

Entre las empresas estadounidenses que han confirmado su participación se encuentran Bell Flight, General Dynamics Land Systems, Airbus U.S. Space & Defense, Maxar, Business Council for International Understanding (BCIU), Deputy Assistant Secretary of the Army for Defense Exports & Cooperation, Georgia Tech Research Institute, Georgia Institute of Technology, DASD WHEM Desk Officer, y OSD Science and Technology Cooperation, junto con representantes del Departamento de Estado (TBD). Todas estas firmas estarán en contacto con empresas argentinas ligadas a los sectores de defensa y seguridad.