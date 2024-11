Universidad Siglo 21 reconoció al empresario Gastón Taratuta de Grupo Aleph

Universidad Siglo 21 celebró una nueva edición de Destacados 21, el evento anual que reconoce a los miembros de su comunidad que se distinguen por su compromiso social, espíritu emprendedor, dedicación al estudio y visión global en el campus de la ciudad de Córdoba.

Desde hace 20 años, la institución reconoce a líderes en el ámbito empresarial y educativo, promoviendo los valores de innovación, ética y responsabilidad social. Con este reconocimiento, la entidad pone en foco personalidades que, gracias a su mérito, logran transformar la realidad.

En este marco, el reconocimiento al Empresario Líder fue otorgado a Gastón Taratuta, fundador y CEO de Aleph, holding de publicidad digital fundado en 2005. Con el impulso de su fundador, Aleph Group es una empresa valuada en más de 2 mil millones de dólares que alcanzó el estatus de unicornio en el año 2021.

Taratuta revolucionó el mundo de la publicidad digital con Aleph Group y es un impulsor en la industria tecnológica nacional. Por sus aportes y su visión innovadora, la Universidad decidió distinguirlo en tanto que recibirlo en el campus universitario para la ceremonia de Destacados 21 fue un momento de inspiración para toda la comunidad de la institución, con quienes comparte los valores que componen su ADN.

“En estos 20 años, no recuerdo un solo día en el que haya ido a trabajar sin sentir pasión por lo que hago, y para mí, eso es el éxito. Acuérdense de esta fórmula: éxito es igual a satisfacción. ¿Y qué es la satisfacción? Es lo que acumulás, dividido por lo que uno realmente quiere. Cuando tenés en claro lo que querés y dejás de acumular por acumular, trascendés, porque sos exitoso o exitosa. En este sentido, me siento completamente identificado, porque el éxito no es acumular dinero, sino encontrar la satisfacción de hacer lo que a uno le gusta”, expresó Gastón Taratuta, fundador y CEO de Aleph.

Por otra parte, la ceremonia también destacó a diez estudiantes por su desempeño académico, espíritu global, vocación emprendedora, compromiso social, ideas innovadoras y actuación ejemplar en la comunidad como líderes activos del cambio. También distinguió la labor de docentes de la comunidad que con su dedicación y profesionalismo contribuyen con la misión institucional de brindar una educación de calidad con enfoque innovador, integrada con el sector productivo y social del país.