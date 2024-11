Tras un día de furia en Aeroparque y demoras en todo el país, el Gobierno lanzó un ultimátum a los gremios

Por Javier De Pascuale

Una sorpresiva asamblea de los trabajadores de Intercargo, nucleados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), provocó al mediodía de este miércoles demoras y cancelaciones en algunos vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery, que aunque no afectó los servicios de Aerolíneas Argentinas, disparó la furia del Gobierno libertario que sobre la tarde decidió lanzar un ultimátum a los gremios aeronáuticos al advertir que, si las entidades no presentan una propuesta para asegurar la operatividad sin interrupciones de la aerolínea de bandera, podría cerrarse la compañía.

Tras la advertencia, el sindicato que nuclea a los pilotos (APLA) y que es el que encabeza los reclamos por recomposición salarial, anunció la suspensión de las medidas de fuerza que venía llevando en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina (Cefepra), como gesto de buena fe “en pos de encontrar un camino de negociación que permita recomponer nuestros salarios”. APLA afirmó que “hemos decidido demostrar una vez más nuestra predisposición al dialogo, tal como lo hemos venido expresando desde el inicio de este conflicto”.

De acuerdo a lo que dejó trascender el Ejecutivo nacional, si los gremios no entregan una propuesta este viernes, se avanzará con un Plan Preventivo de Crisis, un mecanismo que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo y es obligatorio para que una empresa deje de funcionar.

Fue el final de un día de furia que sorprendió a pasajeros no sólo de Aeroparque y Ezeiza, sino que al suspender vuelos hacia y desde todo el país derivó en problemas generalizados en las provincias. Hubo escenas de tensión en las terminales aéreas por la manifestación de trabajadores de Intercargo, que es una de las empresas de servicios aéreos del Estado, al igual que Aerolíneas Argentinas, porque la medida dejó a miles de personas en tierra y generó el malestar en Casa Rosada.

Los gremios de la aerolínea como de Intercargo están en conflicto abierto con la administración de Milei por la decisión tomada de racionalizar su funcionamiento y frenar las pérdidas con ajustes sobre el personal y los salarios, que derivaron en un plan de lucha que viene in crescendo y podría afectar gravemente vuelos durante diciembre en el inicio de la temporada alta de viajes.

Este miércoles, la asamblea sorpresiva de trabajadores de Intercargo sobrevino al despido de uno de los empleados de la empresa estatal que brinda el servicio de rampa a las compañías aéreas como Flybondi, JetSmart y a las extranjeras como Gol, Sky y Latam, todas empresas que resultaro afectadas por la medida.

Fuentes de la Secretaría de Transporte indicaron que ayer, “Intercargo tomó la decisión de despedir un empleado por abandono de su puesto de trabajo, causando demoras en el retiro de equipaje de cientos de pasajeros y dificultando la actividad aeroportuaria”.

Explicaron que “el incidente había ocurrido el sábado en Aeroparque, cuando el coordinador del servicio de descarga de equipaje ignoró la orden directa de permanecer en su puesto de trabajo hasta ser relevado por un compañero y dejó desatendida la operación, demorando dos horas la entrega de valijas”.

Y detallaron que, “ante lo ocurrido, la empresa tomó rápidamente la decisión de desvincular al empleado por no cumplir correctamente con sus tareas, afectando a los usuarios y demorando la operación aeroportuaria durante el fin de semana”.

“Frente a esto, los gremios tomaron la decisión sorpresiva y unilateral de realizar asambleas informativas pidiendo la reincorporación del trabajador, lo que vuelve a perjudicar a los pasajeros”, señalaron.

Por su parte APA, también mediante un comunicado, indicó que “la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) informa que la empresa Intercargo decidió despedir arbitrariamente y sin causa a un trabajador de la base Aeroparque”.

“Exigimos de forma urgente su legitima reincorporación. Advertimos que puede haber demoras por reuniones informativas. No vamos a permitir este tipo de provocaciones, menos aún en medio de la irresponsabilidad de Femando Montes, Presidente de Intercargo y sus gerentes frente a una paritaria interrumpida intencionalmente para perjudicar económicamente al conjunto de trabajadores/as de Intercargo”, apuntaron.

A su vez la compañía low cost Flybondi, informó que “debido a la sorpresiva asamblea gremial de los trabajadores de la empresa Intercargo en Aeroparque, pueden producirse demoras en la salida de sus vuelos, recupero de retiro de equipaje y abordar o descender del avión”.

“Lamentamos las molestias ocasionadas a nuestros pasajeros por medidas de fuerza que fueron adoptadas de manera irracional y sin la más mínima consideración del impacto negativo que generan”, remarcaron.

La medida de fuerza ocasionó el desvío de un vuelo de Flybondi a Ezeiza y la cancelación de otro y demoras en vuelos de Gol y Jetsmart.

Por la tarde y por instrucción del secretario de Transporte, Franco Mogetta, Intercargo denunció penalmente a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Según Transporte, los pasajeros “no pudieron descender de los aviones por casi tres horas a causa de la sorpresiva asamblea anunciada por el gremio, que paralizó la operación de rampa y traslado”. Sobre este punto, APA, desmintió a la Secretaria de Transporte informando que las aeronaves contaron con servicio de mangas, escaleras y hasta se coordino todo con la PSA.

Ante esto, la empresa denunció ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al sindicato que, “a través de una medida unilateral e inconsulta, puso en riesgo la salud de cientos de pasajeros, entre los que se encontraban embarazadas y niños, obligándolos a permanecer varados dentro de las aeronaves por un largo período de tiempo”.

Asimismo, junto con la colaboración de la PSA, Intercargo logró asistir a los pasajeros “que se encontraban ilegítimamente retenidos dentro de los aviones, logrando que llegaran al aeropuerto transportados por la fuerza policial”.

Intercargo avisó además que descontará las horas no trabajadas y la presencialidad a los empleados que participaron de la medida de fuerza.

Sobre el trabajador despedido la info oficial afirma que Intercargo desvinculó rápidamente al responsable por no cumplir correctamente con sus tareas, pero los gremios tomaron la decisión, sin anuncio previo, de realizar asambleas informativas pidiendo la reincorporación del trabajador, lo que volvió a perjudicar a los pasajeros.

Por ultimo vale señalar que la paritaria en la empresa de handling argentino se encuentra abierta e interrumpida en su negociación.