Se dispararon casi 50% las exportaciones de carne porcina

Durante los primeros nueve meses de 2024, el sector porcino argentino experimentó un crecimiento notable en sus exportaciones, consolidando su posición como una parte relevante del mercado de exportación de carne del país. Según datos recientes, las exportaciones de carne porcina crecieron más de 35% en peso en comparación con el mismo período del año anterior, pasando de 8 406 toneladas a 11 359 toneladas. Este repunte ha sido respaldado por una serie de factores que han impulsado tanto la producción como la demanda en mercados estratégicos para Argentina.

El crecimiento de las exportaciones porcinas argentinas no se limita solo al volumen de toneladas enviadas al exterior; también se destaca un incremento significativo en términos de valor económico, remarcó un informe privado publicado en el portal especializado AméricaRetail.

Las exportaciones medidas en dólares FOB (Free On Board, es decir, el valor de la mercancía colocada en el punto de embarque) experimentaron un aumento interanual de casi 49%, una cifra notable que refleja una mayor demanda y precios más atractivos en los mercados internacionales. Este incremento en valor económico subraya la competitividad del sector en mercados clave y el reconocimiento de la calidad de los productos argentinos.

El sector porcino representó en los primeros nueve meses de 2024 30% de las exportaciones totales de carne argentina, lo que evidencia su relevancia en la industria cárnica del país. En un contexto donde los mercados internacionales de carnes rojas enfrentan cambios en la demanda y en las regulaciones, el crecimiento de las exportaciones porcinas ofrece a Argentina una oportunidad para diversificar su oferta y adaptarse a las necesidades de los compradores.

La consolidación del sector porcino en el mercado exportador ha permitido a Argentina no solo expandir su base de clientes, sino también aprovechar los precios favorables que ofrecen los mercados externos. Esta diversificación en la oferta de carne contribuye a la estabilidad de la economía agroexportadora del país y ayuda a mitigar los efectos de las fluctuaciones de precio en otros sectores.

China, Uruguay y Singapur, principales destinos

El éxito de las exportaciones porcinas argentinas también se refleja en los destinos a los que ha logrado llegar este producto. China se ha mantenido como uno de los principales importadores de carne porcina argentina, aprovechando la calidad y el precio competitivo del producto. Además, los esfuerzos del Gobierno nacional por abrir nuevos mercados han permitido que el producto argentino llegue a Uruguay y Singapur, dos mercados que recientemente se sumaron a la lista de destinos de exportación.

La entrada a nuevos mercados representa una estrategia clave para el crecimiento sostenido del sector. En el caso de Singapur, el país se convierte en un comprador que no solo aumenta la demanda, sino que aporta visibilidad y reconocimiento al producto en el ámbito asiático. Uruguay, por su cercanía y sus lazos comerciales con Argentina, es también un destino atractivo y estratégico para las exportaciones porcinas, generando un intercambio comercial que beneficia a ambas naciones.

El aumento de las exportaciones ha venido acompañado de un crecimiento en la producción de carne porcina en Argentina. De acuerdo con el informe del sector, la producción acumulada hasta septiembre de 2024 superó en más de 3% la cifra correspondiente al mismo período en 2023, pasando de 569 125 toneladas a 587 044 toneladas res con hueso. Este crecimiento en la producción interna responde a la necesidad de satisfacer tanto la demanda local como la externa, consolidando una estructura productiva eficiente y competitiva.

La inversión en tecnología, el fortalecimiento de la infraestructura y la mejora en los procesos de producción han sido factores fundamentales para lograr este aumento en la producción. El sector porcino en Argentina ha implementado técnicas avanzadas de crianza y procesamiento, lo que ha permitido elevar la calidad del producto y adaptarlo a los estándares exigidos por los mercados internacionales.

Menos importaciones

Mientras que las exportaciones han experimentado un aumento, las importaciones de carne porcina han mostrado una disminución durante los primeros nueve meses de 2024. Según el informe, las importaciones totales de carne porcina disminuyeron casi 35% en términos de dólares CIF y 34% en toneladas en comparación con el mismo período del año anterior. Esta reducción en las importaciones sugiere una creciente autosuficiencia en el sector y un fortalecimiento de la industria porcina local, lo cual es un indicador positivo para la economía nacional.

La reducción en las importaciones también se debe en parte a la preferencia de los consumidores locales por productos nacionales, motivada por la alta calidad de la carne porcina argentina. Este cambio en la demanda beneficia a los productores nacionales, quienes pueden colocar su producto en el mercado interno con una mayor competitividad.

A pesar del éxito actual del sector, existen desafíos que deben enfrentarse para garantizar un crecimiento sostenido a largo plazo. Entre los principales retos se encuentra la necesidad de mantener la competitividad en un mercado global cada vez más exigente. La calidad, la sanidad y la seguridad alimentaria son factores clave que los productores argentinos deben continuar garantizando para asegurar la preferencia de los consumidores internacionales.

La volatilidad de los mercados y las fluctuaciones en los precios internacionales también representan un desafío para el sector. Sin embargo, la diversificación de los mercados de destino y la búsqueda de acuerdos comerciales estratégicos pueden ayudar a mitigar estos riesgos y asegurar una estabilidad en las exportaciones.

La innovación y la sostenibilidad son áreas fundamentales en las que el sector porcino argentino está invirtiendo para asegurar su crecimiento y adaptarse a las demandas del mercado internacional. Las prácticas de producción sustentable y el uso de tecnología avanzada han permitido optimizar los recursos y reducir el impacto ambiental, lo que mejora la imagen de los productos argentinos en el exterior y contribuye a una industria más responsable.

La adopción de métodos de producción más sostenibles también responde a la creciente demanda de los consumidores por productos que respeten el medio ambiente. La carne porcina argentina, producida bajo estándares de sostenibilidad, tiene el potencial de captar la atención de mercados que valoran el respeto por el medio ambiente y buscan opciones alimentarias responsables.

El crecimiento de las exportaciones de carne porcina en Argentina durante los primeros nueve meses de 2024 demuestra el potencial de este sector en el mercado internacional. Con un aumento en volumen y valor, el sector porcino se perfila como un actor importante en la economía agroexportadora del país. Los esfuerzos por diversificar los mercados de destino y la inversión en tecnología y sostenibilidad son factores que contribuirán a consolidar esta tendencia.

A medida que el sector porcino continúa su expansión, Argentina tiene la oportunidad de fortalecer su posición en el mercado global de carne y de asegurar un crecimiento económico sostenible a través de esta industria. La cooperación entre el sector privado y el gobierno será esencial para aprovechar estas oportunidades y enfrentar los desafíos que surjan en el camino.