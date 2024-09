Salud en peligro: Milei y Mercado Libre avanzan sobre el negocio farmacéutico

Por Javier De Pascuale

El gobierno de javier Milei y su flamante Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger no para de arrojar sorpresas. A inicios de esta semana, la desregulación del transporte de cargas disparaba fuertes reacciones de las empresas propietarias de flotas de camiones. Sobre el final de la misma semana, se conoció el advenimiento de otra medida que esta vez promete ponerle los pelos de punta a más de una organización de farmacéuticos.

¿Por qué? Porque el superministro desregulador quiere avanzar con su idea de habilitar la venta online de medicamentos, incluso pese a las recomendaciones internacionales, aunque con un aliado cuyo nombre, obviamente, no provoca sorpresas: Marcos Galperín y su “Amazon sudamericano”, Mercado Libre. Previsiblemente, principal beneficiario de la medida.

Por supuesto, el Gobierno habla a la población del “gran beneficio” de desregular: bajar el costo. En este caso, el del monopolio que tienen las farmacias para la dispensa de remedios, algo que rige desde siempre en la Argentina y en la gran mayoría de los países.

Recordemos que en el marco del DNU 70, firmado por el presidente Javier Milei a fines del 2023, el gobierno nacional buscó desregular el mercado de medicamentos, al flexibilizar los horarios de las farmacias, la razón social bajo la cual se pueden registrar y otros detalles sobre la digitalización de los registros, entre una infinidad de medidas que componen el capítulo onceavo del monumental DNU, que reservó más de 30 artículos al tema.

Pero despejemos paja del trigo. El decreto mileísta reafirmó el artículo 1 de la Ley 17.565 que creó el régimen legal del ejercicio de la actividad farmacéutica, que reza: “La preparación de recetas, la dispensa de drogas, medicamentos, y de especialidades farmacéuticas que requieren recetas, solo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación en farmacias habilitadas. La autoridad sanitaria competente podrá disponer la incorporación de otro tipo de productos al presente régimen”.

De modo que los medicamentos recetados siguen bajo el monopolio de las farmacias. Con el detalle de que la categoría es móvil: en los últimos meses, el Gobierno ha venido recategorizando los medicamentos más dispensados del país, pasándolos del ítem con receta obligatoria a la categoría sin receta obligatoria. Está clara la estafa, dijera el verdulero de la esquina: cualquier plataforma de e-commerce que cuente con registro de trazabilidad de clientes y registro de consumos en una base de datos verificable, podrá dispensar medicamentos sin receta.

Esta semana, el Ministerio de Desregulación adelantó cuatro medidas al respecto y una de ellas es la posibilidad de vender tratamientos de forma online. En paralelo, Mercado Libre anunció una serie de beneficios para sus clientes vinculados con la salud, incluyendo reintegros en la compra de medicamentos. Hoy, la plataforma ofrece de hecho medicamentos como omeprazol, que hasta hace menos de un mes sólo se vendían en farmacias y por supuesto, con receta.

Milei contra el mundo

¿Qué dice la Federación Farmacéutica Internacional sobre esta práctica de venta online de remedios? Que onviamente “amenaza la seguridad de los pacientes”.

Incluso esta semana, en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, la Federación Farmacéutica Internacional (FIP) presentó una guía con el objetivo de “minimizar la compra online de fármacos y productos sanitarios falsos o de mala calidad”, identificada en todo el mundo como una de las amenazas sobre la actividad.

Según indican desde la entidad, esta situación “es todo un problema de salud pública para los sistemas sanitarios” de los países y sus poblaciones.

“La proliferación de productos médicos de calidad inferior o falsificados amenaza la seguridad de los pacientes, provoca resultados no deseados en ellos, genera una falta de confianza pública en nuestros sistemas de atención sanitaria, altera el progreso económico y plantea desafíos para tratar infecciones como la malaria y las enfermedades resistentes a los antimicrobianos”, asevera John Herting, tesorero de la sección de Farmacia Hospitalaria (FH) de la FIP, quien firma esta guía difundida recientemente.

De modo que la política de la gestión libertaria contradice las recomendaciones internacionales respecto de la dispensa de productos, que deben estar en manos de las farmacias. Lo contrario “puede aumentar la proliferación de productos de dudosa procedencia”.

La guía de la FIP recalcó que las farmacias, como agente sanitario de primera línea, “deben disponer de todos los conocimientos y las habilidades necesarias para educar a los pacientes sobre sitios web seguros”. Además, “deben poder identificar y alertar posibles fármacos o productos sanitarios sospechosos”.

Basándose en estos datos, desde la FIP remarcan que los farmacéuticos deben ser “conscientes del gran alcance de este problema”. Por ello, mencionan que “deben garantizar que han recibido una correcta formación al respecto, para concienciar a los pacientes de los peligros a los que se enfrentan en caso contrario”.

Otra de las cuestiones en las que insisten desde la Federación es la necesidad de que los profesionales dispongan de estrategias para la implementación efectiva del uso seguro de medicamentos, en la práctica diaria. “Independientemente del canal de distribución, los farmacéuticos deben ser una fuente de información sobre medicamentos altamente accesible y confiable”, hace hincapié la organización internacional.

Finalmente, desde la Federación hacen referencia a que sería oportuno que se establezcan programas concretos para ayudar a los pacientes a obtener medicamentos “a través de canales seguros”. Paralelamente, sacan a colación que “es muy relevante que se trabaje codo con codo junto a otras disciplinas de salud, incluidos los trabajadores sociales, para garantizar que los pacientes no tengan dificultades para acceder a los medicamentos necesarios”.

Mercado Pago vs. las farmacias

Pese a esta abundancia de argumentos, Javier Milei y su admirado Storzenegger no parecen estar dispuestos a frenar el camión de la desregulación, que barre todo a su paso.

Mercado Pago anunció esta semana que desembarca en el negocio de la salud, con la posibilidad de acceder a teleconsultas médicas, reservar turnos por videollamadas y obtener reintegros en la compra de medicamentos. “Los usuarios de Mercado Pago cuentan con teleconsultas médicas y reintegros en medicamentos recetados mediante la contratación de un seguro de vida o de accidentes personales, emitido por Life Group”, informaron desde la empresa.

“Además de contar con los distintos beneficios que ofrece cada cobertura de los seguros, este servicio es una solución para las personas que, debido al contexto actual, tienen dificultades para acceder a servicios de salud. Según datos del último censo realizado en 2022, en la Argentina más de 16 millones de personas no cuentan con una cobertura médica paga y utilizan el sistema de salud pública”, agregaron desde la firma en un comunicado.

Con la contratación de un seguro de vida o de accidentes personales, los usuarios pueden realizar teleconsultas médicas de guardia las 24 horas, agendar turnos con médicos matriculados de distintas especialidades y recibir en menos de una hora en su cuenta digital reintegros de un 50% en medicamentos recetados.

Claramente, los farmacéuticos rechazan estas propuestas. Susana Carrasco, de la Cámara de Farmacias de Salta, dijo sobre la venta online de medicamentos: “Estoy en contra porque se pone en riesgo la salud de la gente porque no hay un adecuado control, no hay control sobre lo que se compra habitualmente, como común, te imaginas medicamentos. Se pierde la seguridad de lo que se está comprando y quién está comprando. Me parece irresponsable, me dirán es medicamento de venta libre pero es libre porque no tiene cobertura de la Seguridad Social, no porque es inocuo”.