Posada del Qenti ofrecerá el primer programa “all inclusive saludable” del mundo

El resort, ubicado en las sierras cordobesas, avanza en esta iniciativa que apunta a brindar una experiencia similar a la de un hotel todo incluído pero enfocada en la buena alimentación y las actividades que promuevan buenos hábitos para una vida mejor

Por Carolina Brenner

La Posada del Qenti, el medical wellness resort pionero en ofrecer programas de bienestar que combinan tratamientos médicos con experiencias placenteras para elevar la calidad de vida y promover la adopción de buenos hábitos, apunta a convertirse en el primer “all inclusive” saludable del mundo.

Así lo adelantó a Comercio y Justicia, Miguel Cané, creador e impulsor del establecimiento ubicado en la localidad de Icho Cruz en un entorno natural privilegiado de las Sierras de Córdoba que abarca 400 hectáreas de reserva autóctona y tiene casi tres décadas de historia.

“Estamos desarrollando un programa all inclusive saludable único en el mundo, donde los huéspedes van a poder venir a disfrutar de una gastronomía similar a la de un todo incluído pero saludable, es decir, elaborada con productos orgánicos de nuestra huerta, y nuestra granja de animales que son alimentados naturalmente, sin toxinas ni antibióticos. Al igual que como lo venimos haciendo, para este nuevo programa todas las comidas también estarán preparadas sin azúcar, sin sal, sin grasas ni conservantes, tanto de sólidos como líquidos. De este modo, ofreceremos un esquema totalmente saludable y, además, lo complementaremos con el asesoramiento a cargo de nuestros nutricionistas sobre una buena alimentación. Así, las personas van a poder disfrutar de comidas exquisitas y a la vez, sanas, además de todas nuestras actividades que giran en torno a la relajación, el contacto con la naturaleza y la actividad física de la mano de un equipo multi e interdisciplinario altamente capacitado”, explicó Cané.

Para concretar esta iniciativa, la posada avanza en algunas reformas en sus salones, “para que puedan albergar, por un lado, a los huéspedes que están por los planes de salud y, por el otro, a quienes opten por el sistema all inclusive. Van a poder venir familias con hijos mayores de 12 años, disfrutar de la recreación durante todo el día, aprender a través de lo que será como una escuela del buen comer de la mano de especialistas en el tema y llevarse las claves para saber elegir los alimentos y nutrirse correctamente. No hay otra experiencia similar en el mundo”, agregó el fundador del Qenti.

En cuanto a las proyecciones que tiene el establecimiento a partir de este anuncio, Miguel Cané hijo, gerente general de la Posada expresó que “aunque el concepto de all inclusive saludable parezca contradictorio, estamos muy entusiasmados con la iniciativa y logramos encontrarle una vuelta a la idea que se venimos gestando desde hace años. A partir de este lanzamiento, que aún no tiene fecha fija, nuestro objetivo es duplicar la cantidad de huéspedes, y que la mitad sean quienes vienen a realizar alguno de nuestros tratamientos y la otra mitad, quienes se sumen al plan all inclusive”.

Cabe recordar que la institución ofrece programas proactivos de salud para pacientes sanos, agotados, crónicos y agudos que contemplan: gestión de peso, estrés, para dejar de fumar, pacientes con diabetes 2, pre y post quirúrgico, rehabilitación, rejuvenecimiento biológico y de estética facial, corporal y odontológica.

Por otro lado, los propietarios del lugar adelantaron que están desarrollando un programa en función del buen descanso y reducción de fármacos.

“Acá el huésped no es un número de habitación, es una persona, que recibe atención personalizada en todo momento a través de todos los que trabajamos aquí: nutricionistas, médicos, psicólogos, profesores de yoga y educación física, entre otros”, agregó Cané.

“Para tener una vida saludable es necesario seguir una buena calidad de alimentación, hacer actividad física apropiada, controlar el estrés y no consumir fármacos ni cosméticos sin el debido soporte profesional”, compartió el referente.

Por otro lado y ante el aumento de la prolongación de vida en el planeta, Cané concluyó que “el reto hoy es la conversión de un mundo construido por y para los jóvenes, hacia otro que apoye y participe a las poblaciones que viven hasta cien años y más”

Salud integral

La Posada del Qenti es un centro de bienestar médico que ofrece una experiencia que va más allá de los estándares, con un enfoque holístico y médico que promueve la salud integral, respaldada por un equipo de profesionales y una infraestructura de primer nivel que incluye canchas de tenis, campo de golf, piscina al aire libre y climatizada, restaurante gourmet, gimnasio, y salas para clases y charlas temáticas, entre otros.

Todas las estadías, incluyen alojamiento en habitaciones super equipadas con vistas a las Sierras de Córdoba; desayuno, almuerzo, merienda y cena saludable; y actividades al aire libre como caminatas guiadas, tenis, fútbol, básquet, golf, mountain bike, cabalgatas, y otras como aquagym, clases de yoga, chi kung, flexibilidad y talleres de mindfulness, entre otras.

Además todos los huéspedes pueden acceder al circuito de hidroterapia que contempla sauna seco y húmedo, duchas escocesas, jacuzzi con ozonoterapia y vistas a la montaña, salas de relajación con infusiones desintoxicantes y camas masajeadoras.

Uno de los aspectos más valorados por los visitantes es la atención personalizada y el servicio de alta calidad. El personal de la Posada se esfuerza por hacer que cada huésped se sienta especial y atendido en todo momento.