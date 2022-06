Elon Musk puso en duda la adquisición de Twitter Inc. porque, según afirmó, la compañía está incumpliendo su acuerdo de fusión al no proporcionar los datos sobre spam y cuentas falsas que exigió.



En una carta que le cursó a la firma, Musk sostuvo que está frustrando sus derechos de información.

El mes pasado, Musk alertó que no seguiría adelante con la adquisición de Twitter (por 44.000 millones de dólares) a menos que la empresa acredite que los bots representan menos del 5% de sus usuarios.

Ante ello, el director ejecutivo de la firma, Parag Agrawal, dijo que el número de cuentas falsas es inferior a aquel porcentaje cuando se miden los usuarios diarios.

Ahora, en una carta que le cursó a la firma, Musk manifestó su desacuerdo con aquella evaluación, definió como “laxas” las metodologías de prueba de la compañía, adelantó que hará su propio análisis y enfatizó que para ello necesita los datos que pidió.

No es la primera amenaza del fundador de Tesla de dar marcha atrás con la compra, pero sí la primera formulada por canales oficiales; es decir, en comunicación directa a la empresa y no a través de posteos en la red social.

Tras la difusión del comunicado que acusa a Twitter de haber incurrido en un “claro incumplimiento material”, las acciones de la empresa cayeron un 5,5% hasta un precio de 33,97 dólares por título, lejos de los 54,20 ofrecidos por el magnate, una señal de que los inversores confían cada vez menos en que la operación salga adelante.