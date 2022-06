El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy que no asistirá a la Cumbre de las Américas porque el anfitrión, Estados Unidos, no invitó a todos los gobiernos de la región.

El mandatario, quien venía evaluando la posibilidad de no asistir al encuentro debido a la discriminación en las invitaciones, agregó que México estará representado en la cumbre, que comienza este lunes en Los Ángeles, por el canciller Marcelo Ebrard.

AMLO había anticipado hace semanas su postura respecto de la cita que se celebrará en Los Ángeles, a partir de la decisión estadounidense de excluir a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre.

El presidente mexicano había advertido que asistiría a la reunión a menos que todos los países del hemisferio occidental fueran invitados.

El mandatario anunció además que en julio tiene previsto ir a visitar a su colega estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca.