La firma anunció que contratará más de 10 mil personas este año y apuesta a potenciar los perfiles vendedores en la plataforma para optimizar resultados en Argentina. Cuentan con más de 148 millones de usuarios en todo el mundo y el número va en aumento

A contramano del escenario que experimentan las empresas que integran el sector tech en la región, Mercado Libre, la firma de Marcos Galperín, anunció nuevos planes de expansión de su negocio en el cono sur.

Revisando los números, el último año la empresa creada hace más de dos décadas procesó más de US$ 100 mil millones en pagos, registró más de US$ 10 mil millones en ingresos y el resultado operativo superó, por primera vez en su historia, la marca de US$ 1 mil millones.

Con un aumento interanual de 8,8 millones de usuarios activos, el total de usuarios del ecosistema superó los 148 millones en 2022.

En el marco de su proceso de expansión de negocios, el CEO de MeLi anticipó que su plan estratégico contempla la contratación de 13 mil personas en la región. En Argentina se sumarían unas 800 personas a la estructura de la plataforma de e-commerce de mayor alcance en latinoamérica, con foco en las áreas de tecnología, producto, logística y desarrollo de negocios digitales.

Analizando en detalle las convocatorias abiertas el plan de contrataciones de ML contempla la incorporación de unos 11.000 empleados en el área logística; más de 1.700 profesionales al área de Tecnología y otros 600 en otros espacios que necesitan ampliar capacidad operativa.

En Córdoba, más de 180 marcas operan en el marco de la plataforma. Recientemente, en una iniciativa conjunta con el Ministerio de Industria de la Provincia, se llevó adelante la capacitación “Aumentá tus ventas”. Se trató de una jornada que incluyó charlas dictadas por expertos de Mercado Libre sobre el desarrollo de vendedores en el ecosistema digital. Además, se brindó información sobre los programas dedicados al apoyo de vendedores que operan en la plataforma. La iniciativa apuntó a potenciar ventas y formar a quienes negocian online a través de MeLi.