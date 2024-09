Llegó la guerra entre Amazon y Mercado Libre: ¿Se abaratan las compras online?

Por Javier De Pascuale

La Argentina ingresó de lleno a la batalla comercial entre Mercado Libre y Amazon, luego de que el gigante de la logística internacional propiedad del magnate Jeff Bezos decidiera incluir al país en una lista de lugares donde se pueden hacer envíos con una “tarifa plana” de sólo 5 dólares. Fue una virtual declaración de guerra a Mercado Libre, que hace años “alambró” la distribución del e-commerce en el país gracias a un inteligente armado de la logística.

La noticia generó mucho revuelo en las redes sociales y los usuarios ya comienzan a comparar precios finales en la compra de productos, especialmente electrónicos, en los que se revela la enorme ventaja que muestra la alternativa de comprarlos afuera vía Amazon, con la aplicación de la tarifa plana de envío y aún con los impuestos asociados al uso de la tarjeta de crédito, que aplica a esas compras el llamado “dólar tarjeta”, hoy cerca de los 1,580 pesos, es decir 26% más caro que el dólar billete comprado en una financiera.

En un anuncio global, Amazon informó su nueva política promocional para envíos internacionales a países como Argentina, Bahamas, Islas Caimán, Ecuador, Trinidad y Tobago, para los que únicamente cobrará una tarifa de US$5. De esta manera, usuarios de estos países podrán comprar directamente en el sitio de la compañía en Estados Unidos una canasta de productos y recibirlos en su domicilio, con el servicio de “puerta a puerta”.

Lo interesante del caso es que el anuncio de Amazon llega en un momento en el país en que ya rigen una serie de medidas tomadas por el Gobierno para bajar el costo de productos importados, como la reducción del Impuesto PAIS y la desregulación de posiciones arancelarias de la Aduana, además de otras medidas que eliminan burocracia y facilitan los tiempos de ingreso a las mercaderías extranjeras. Decisiones que se tomaron supuestamente para bajar los costos locales de los productos, pero que en concreto han terminado despertando a un gigante mundial hasta ahora dormido para la Argentina, la multinacional fundada por Jeff Bezos, a sumar al país a sus mercados objetivo en el mundo.

Por supuesto, la combinación de las decisiones gubernamentales y la de Amazon tiene el potencial de alterar el mercado de envíos, como tal cual lo vivíamos hasta ahora en el país, tradicionalmente caracterizado como un desafío para vendedores y compradores, debido a dos cuestiones: por un lado los altos costos asociados con la importación de productos y por el otro, las deficiencias de infraestructura y conectividad asociadas a un país dependiente y subdesarrollado.

La reacción no se hizo esperar, especialmente de parte de uno de los protagonistas del mercado de e-commerce en la región, Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre. La competencia directa entre Amazon y Mercado Libre en países como Brasil y México ya ha generado tensiones, pero la reciente decisión de Amazon de bajar al máximo los costos de envío hacia Argentina llevó a Galperin a hacer una intervención irónica en redes sociales, lo que avivó el debate sobre qué pasará en el e-commerce local.

“Pocas cosas que disfrute más que ver a zurditos resentidos poniéndose contentos cuando una empresa yanqui viene a Argentina. La batalla cultural se va ganando! VLLC!”, escribió Galperín en la red social X.

Hasta ahora, desde Amazon no dieron mayores explicaciones sobre su decisión ni mucho menos sobre las declaraciones del CEO de Mercado Libre.

En realidad, la compañía de Bezos replica la estrategia que usó Galperín en mercados como Brasil o México, donde Mercado Libre parece finalmente haber ganado la pulseada contra el mayor distribuidor del e-commerce mundial.

Un detalle no menor del caso es que Amazon apela al régimen de Pequeño envío vía Courier, regulado por la AFIP, que aplica a compras que no presuman finalidad comercial y tienen estrictas condiciones: Los paquetes deben estar conformados por hasta tres unidades de la misma especie y no podrán superar los 50 kilos. Además, no podrán estar valuados por precios superiores a los US$1.000. La persona que reciba el envío puede hacer hasta cinco pedidos al año y debe tener clave fiscal nivel 3 generada en la AFIP.

Amazon lo explica al usuario: “No todos los productos aplican al envío con tarifa plana. Busca el mensaje “envío con tarifa plana” mientras compras para identificar los productos que aplican a la promoción. Cuando agregues los productos que aplican a la promoción de envío con tarifa plana a tu carrito de compras, verás esta opción aplicada automáticamente en tu carrito de compras y el descuento promocional aplicado al resumen de tu orden”.

En la canasta de productos que pueden ser alcanzados por estos envíos súper económicos, se cuentan productos de informática, belleza, juguetes, vestimenta, cuidado personal, hogar, calzado, libros, cocina y deportes. Amazon calcula los impuestos aduaneros vigentes y los detalla antes de dar por finalizada la compra; luego, los envíos llegan por compañías de correo privadas, como Fedex o DHL. Por supuesto, hay que tener una tarjeta de crédito internacional y el cobro aplica los impuestos asociados a la compra de dólares por esta vía, es decir a cotización de “dólar tarjeta”.

Galperín, ¿traicionado?

El CEO de Mercado Libre ha sido una figura pública muy expuesta por sus posturas a favor de las políticas liberales y del actual gobierno de Javier Milei. Y en el actual debate, no dudó en usar la situación como una oportunidad para expresarlo, con el cierre de su irónico mensaje similar al grito de cierre de Milei de “¡Viva la libertad, carajo!”.

Sin embargo, el desembarco de Amazon en la distribución en la Argentina no podría haberse logrado sin el concurso real de las medidas que tomó la actual administración, que bajaron sustancialmente los precios de la importación, recortaron la burocracia asociada y apuraron los tiempos de traer productos de afuera. Un esquema que terminaría de consolidarse definitivamente cuando finalmente se tome la decisión de eliminar el cepo sobre la compra de dólares, decisión que supuestamente la administración nacional tomará tarde o temprano.