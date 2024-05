La crisis mata el cero Km, pero no al usado

La venta de motos usadas durante el mes de abril de 2024 finalizó con un total de 40.580 unidades transferidas, lo que evidencia una suba interanual en el nivel de actividad del 16%, ya que en abril del año pasado se habían registrado 35.042, informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La evolución del mercado del usado en época de crisis se da en contraposición del mercado de unidades 0Km, las que durante el mes de abril registraron una caída interanual del 4,4% y en lo que va del año cae un 20,5%.

Respecto a la comparación contra el mes anterior, se observa una suba del 18% en la compraventa de motos usadas, ya que en marzo se habían registrado 34.157 unidades.

De esta forma, el acumulado de los cuatro meses transcurridos del año arroja una total de 146.641 transferencias, 3% más que las 142.755 del mismo período de 2023.

El análisis de los datos refleja que la marca que finalizó líder del mercado del usado con comodidad fue Honda, con 33% de las operaciones, casi triplicando a Yamaha con 12%, que supera con amplitud a Motomel y a Zanella con 8%, ambas empatadas en la tercera posición.

En la cuarta posición, con 6% de las preferencias, quedó Corven y la novedad es que Bajaj accedió al quinto lugar que comparte con Gilera, ambas con 5% de las operaciones, superando por pocas unidades de diferencias a Guerrero, que podría volver a ingresar al top five en cualquier momento, dicen los conocedores del mercado.

En cuanto al modelo más patentado lidera Honda con comodidad el primer escalón con la histórica Honda Wave 110 S, que acumuló 2.304 unidades, seguida por la Gilera Smash, que con 1.225 se mantiene en la segunda posición.

El tercer escalón está muy reñido, la Honda XR 150L alcanzó la tercera posición con 1.165 unidades, la Honda XR250 Tornado está cuarta con 1.066 y la Motomel B110 quedó quinta, con 1.063 unidades.

Según operadores de mercado coinciden en afirmar que la caída del poder adquisitivo alejó a los compradores de motos cero kilómetro, cuyos valores comienzan muy cerca de las siete cifras en pesos. No obstante, el mercado argentino de motocicletas se alimenta todos los años de las deficiencias y los costos de los sistemas de transporte, no sólo urbanos sino también interurbanos, como es el caso de las periferias de las grandes ciudades. El último factor, el precio del transporte, ha dado un salto significativo en los últimos meses, alentando la opción por la moto en una gran cantidad de no usuarios, que ahora son allegados a este mercado.