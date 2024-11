Impuestazo de municipios afectará en 2025 a comerciantes, que se recuperan poco y lento

Por Javier De Pascuale

La Federación Comercial de la Provincia de Córdoba (Fedecom), que nuclea a 75 Cámaras Empresarias y Centros Comerciales de toda la provincia, expresó su profunda preocupación y rechazo ante los incrementos de tasas municipales propuestos por algunos municipios para el período 2025.

En un contexto que “exige mayor eficiencia en la gestión de los distintos niveles del Estado, resulta imperativo que los municipios revisen sus niveles de gasto y prioricen sistemas de recaudación justos y equitativos”, manifestó la entidad.

“El financiamiento municipal no debe sustentarse en la aplicación de tasas desproporcionadas o injustificadas. Estas deben estar directamente relacionadas con una contraprestación de servicios, aplicada de forma proporcional y transparente. Cuando no se cumple este principio, se afecta no solo al sector productivo, sino también al conjunto de la comunidad, poniendo en riesgo la sostenibilidad del empleo y la competitividad local”, advirtió.

En diálogo con Comercio y Justicia, el titular de la entidad, Fausto Brandolín, reconoció que la situación “es grave” y que puede ser “difícil” la sustentabilidad de muchos comercios.

¿Puede explicar el reclamo de Fedecom?

Bueno, la Federación Comercial de Córdoba reúne a 75 cámaras y centros comerciales industriales de toda la provincia de Córdoba, de las cuales 70 más o menos están repartidas entre las más de 420 localidades, de ciudades y comunas que tiene la provincia. Entonces nos está llegando la información que en este momento prácticamente todos los municipios se encuentran discutiendo la nueva tarifaria. Y es muy fuerte porque tenemos muchos casos en que los municipios se proponen aumentar las tasas de una manera totalmente desproporcionada. Otros pretenden crear algunas nuevas, incluso sin contemplar la contraprestación de servicios por la misma, así que imagínese, es muy difícil.

Eso agrava la situación del comercio…

Los intendentes no toman en cuenta que el sector viene de más de 36 meses de caídas en ventas. Que venimos recuperando muy poco este año. Y hablamos de uno de los sectores que más aporta y más dinamiza la economía y crea empleos.

Las intendencias de Río Cuarto y de Córdoba, entre otras, han anunciado medidas de simplificación impositiva, con eliminación de tasas…

Pero eso es más que nada nominal. No tiene impacto real al momento de tener que pagar. Nosotros lo tenemos más o menos contabilizado y no son medidas concretamente significativas. Lo que sí es significativo es que hay algunas tasas que han subido alrededor del 400% cuando hemos tenido una inflación real del 120%. Además recordemos que la mayoría de los municipios no se han quedado el año pasado con la tasa fija, sino que quienes pagan mes a mes han visto cómo actualizan las tasas al ritmo de la inflación. Hoy anuncian subas desproporcionadas y no tienen en cuenta que estamos yendo hacia una inflación a la baja. Entonces nosotros estamos previendo para el año que viene un grave problema con lo que hace a impuestos, por su impacto directo en los precios.

Le quería preguntar sobre la situación de los comercios, sobre todo en los pueblos o las ciudades del interior profundo de la provincia, porque se enfrentan a esta nueva situación que es un impuestazo y en paralelo se suma a esto el cambio en los consumos, porque mucha gente dejó de comprar en el comercio local ya que lo reemplaza por una compra por internet…

Mire, yo tengo mi negocio en el interior. Vivimos viajando al interior, a todos los lugares, Fedecom tiene capilaridad en toda la provincia, así que conocemos casi a la perfección todos todos los comercios de la provincia. Y debo decirle que el mapa es muy heterogéneo. Hay algunos lugares donde el comercio arranca un poco mejor que en otros. Si vos te vas al norte, o algo al este, está peor. Lo que sí te puedo decir con respecto a la situación del comercio, es que hay un cambio de era, un cambio de ciclo y una modificación total de la forma de hacer negocios. No sólo cambió la forma de negociar, de comprar y vender para el comerciante sino también para los consumidores. Hace un año atrás la gente se desesperaba por comprar cualquier cosa en cuotas, lo importante era desprenderse de la plata porque perdía valor. Mientras que ahora el consumidor compra lo justo y necesario, lo que le hace falta y nada más, eligiendo no solamente por mejor precio, sino por mejor atención.

La competencia que hay por la vía digital es algo que nosotros veníamos advirtiendo desde hace mucho: que el comercio que no se subiera a ese canal la iba a pasar muy mal. No podemos ir en contra de lo que es una tendencia a nivel mundial: es una evolución hacia una nueva forma de vender. Ahora hay que hacer volumen. Hay que ser muy eficiente en las compras. Los márgenes son mucho más estrechos, por eso le digo lo que están haciendo los municipios es grave, es un gran cáncer esto de buscar plata afectando la rentabilidad de los comercios.

No todos van a seguir…

Si la inflación sigue bajando, la rentabilidad la vamos a medir en un solo dígito. Entonces si una tasa cambia a razón de dos o tres dígitos, te saca puntos de la rentabilidad del negocio, de una manera que ahora es mucho más significativa. De modo que prácticamente algunos rubros no podrán subsistir y se van terminar yendo a la informalidad. Todo termina haciendo que el cliente pague más caro los mismos productos.

Como ya no hay plata, hay todo un recorte generalizado a nivel de los de los flujos que tienen los estados locales, que hace que salgan a buscar contribuyentes…

Y es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros nos tuvimos que arreglar con el personal que teníamos, los costos estructurales de los comercios y de las empresas se han ido achicando y se han ido adecuando a la nueva situación, que es lo que muchos municipios no han hecho. No están viendo que hay otro país. Yo no tengo la posibilidad de ver los números que maneja una municipalidad. Lo que sí sé es que vos no podés gastar más de lo que te ingresa. No podés cargar a otro, a un tercero, tus ineficiencias. Hay municipalidades que tienen estructura que es imposible de sostener y no se puede seguir cargando todo en el hombro del consumidor, o de los comercios o las empresas.

¿Va a haber comercios que cerrarán las persianas?.

Mire nosotros hasta el momento no hemos tenido grandes bajas. El tema es que esta situación empeora la ecuación que venimos teniendo y sí, la verdad es que muchos de los que ya vienen complicados la tendrán difícil. Hoy el comercio está sano en deudas, pero el tema es que ahora hay que empezar a ver muy finamente la rentabilidad, la rotación, el volumen de ventas, el canal digital… Son aspectos que llegaron para quedarse. Y son desafíos. Hoy si un comercio llega al techo de su actividad o se tiene que ampliar hacia otras ciudades, es muy costoso. Por eso insistimos en el canal digital, que les abre el mercado a nivel paìs. Decimos que no hay que asustarse. Esto lleva mucho aprendizaje y capacitación, además de inversión.

Muchos lo están haciendo. Y les va mejor…

Nosotros venimos comparando las mediciones que hacemos mes a mes, de este año contra los mismos meses del año pasado y si bien medimos caídas muy significativas, hay una tendencia de mejora. Claramente hemos tocado pisos de ventas entre marzo y mayo. Fueron los tres peores meses para el consumo. Pero después venimos viendo mejoras, mes a mes, cada vez un poquito más y el Dìa de la Madre en octubre ya tuvimos un resultado positivo con respecto a 2023.

La recuperación no es tan rápida ni tan homogénea. Esto es muy heterogéneo y se define a finales de año. Podríamos ver una salida exitosa al final. Claro que si nos presionan con más tasas e impuestos, se complica esa salida.