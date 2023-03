Ya está operativo el portal Compra Transparente, para el mercado inmobiliario de la provincia, que de modo gratuito brinda toda la información sobre el inmueble a adquirir y sobre las personas involucradas en el proceso, como los agentes inmobiliarios y la escribanía

En Córdoba y por primera vez en todo el país, ya se encuentra disponible un portal web que permite a cualquier persona interesada en comprar un inmueble, acceder a toda la información sobre éste y sobre las personas involucradas en el proceso, para proseguir con la operación con garantía de seguridad y transparencia.

Se trata de un novedoso e inédito sistema que viene siendo elaborado en conjunto por el Gobierno provincial y el Colegio de Profesionales Inmobiliarios (CPI) de Córdoba, que acaba de ser inaugurado, llamado Compra Transparente, que brinda se como servicio gratuito y vía web para garantizar todas las operaciones de compraventa en la provincia de Córdoba.

Este mecanismo, ofrecido por el Ministerio de Finanzas, proporciona recomendaciones generales de los pasos a seguir y datos a tener en cuenta a la hora de adquirir una propiedad. Además, incluye información sobre el inmueble y datos de las personas que intervienen en la operación, tales como el vendedor y el agente inmobiliario y el escribano/a involucrados/as.

Es así como, mediante una consulta rápida, la persona interesada puede conocer, entre otros datos, el informe catastral, la situación impositiva del inmueble, si quien dice ser su titular realmente lo es, si sobre el bien pesan embargos o si los profesionales intervinientes están habilitados por sus respectivos colegios profesionales. Sólo se requiere contar con clave de CiDi (ciudadano digital) nivel 2.

Cabe aclarar que estos datos son de carácter meramente informativo, es decir que no sustituyen ni reemplazan, de ninguna manera, el asesoramiento de un profesional sobre el negocio a realizar ni los servicios específicos que aquél solicita a las reparticiones públicas para su actuación.

En caso de duda, el ciudadano puede dirigirse por correo electrónico a compratransparente@cba.gov.ar.

Esta iniciativa busca potenciar y agilizar el mercado inmobiliario, al darle más certidumbre a sus operaciones. Se enmarca en el plan de modernización del Estado dispuesto por el gobernador Juan Schiaretti, que busca generar una Administración pública más cercana y al servicio del ciudadano.

¿Cómo funciona?

Brinda información referida tanto al bien como al vendedor y garantiza, de manera exclusiva, que los profesionales involucrados, inmobiliarios CPI y escribanos, tengan matricula habilitante otorgada por los colegios profesionales provinciales respectivos que regulan la actividad, de manera excluyente.

«La compra de un inmueble, ya sea destinado para vivienda familiar, inversión u otros destinos, constituye una acción de enorme importancia, incluso para muchos tal vez sólo lo hagan una vez en toda su vida, de ahí la necesidad de que esta acción tenga la seguridad y las garantías para que la experiencia pueda ser la más satisfactoria posible», explicaron en el CPI cordobés.

¿Cómo se elaboró el sistema? El Gobierno sistematizó la información de los profesionales inmobiliarios del CPI, únicos habilitados de manera “legal” para la intermediación de bienes inmuebles, y escribanos, para realizar la escritura traslativa de dominio, e implementó un sistema de información para aquellas personas interesadas en adquirir un inmueble.

Compra Transparente tiene por objetivo «brindar información útil a la hora de realizar la compra de un inmueble, brindando seguridad y transparencia a las operaciones de compraventa en la provincia de Córdoba», expresó el ministro de Finanzas Osvaldo Giordano.

Mediante una consulta rápida, la persona interesada puede conocer, entre otros datos, el informe catastral, la situación impositiva del inmueble, si quien dice ser su titular realmente cuenta con esa condición, si sobre el bien pesan embargos o si el inmobiliario tiene matrícula CPI expedida por éste, bajo la normativa de la ley 9445, que garantiza que las operaciones estén dentro del marco legal. Siempre ingresando a http://compratransparente.cba.gov.ar/.

El colegio profesional aclaró que «los datos aportados por el sistema son de carácter meramente informativo. Es decir que no sustituyen ni reemplazan, de ninguna manera, el asesoramiento de un profesional sobre el negocio a realizar, ni los servicios específicos que éstos solicitan a las reparticiones públicas para su actuación».

Garantía de un colegio

En la provincia de Córdoba, aquellas personas que pretendan realizar una actividad profesional -como, por ejemplo, abogado, nutricionista, escribano, odontólogo, médico o contador- deben asumir la responsabilidad y el cumplimiento estricto de las leyes que el Estado provincial ha determinado para regular y reglamentar el ejercicio profesional.

La compra, venta o alquiler de propiedades o terrenos sólo se debe realizar mediante inmobiliarias habilitadas legalmente, que tengan profesionales matriculados CPI como responsables, lo que garantiza que esas operaciones están dentro de un marco legal y resguardadas por un colegio profesional de ley.

Tal es el caso de quienes realicen la actividad inmobiliaria, que de acuerdo con la ley provincial N° 9445, debe ser ejercida por un corredor público inmobiliario -CPI-, profesional con título universitario, que a su vez debe obtener su matrícula habilitante en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, para ejercer legalmente.

De este modo, quien no tiene matrícula CPI no tiene derecho al cobro de honorarios profesionales por tareas de intermediación inmobiliaria, siendo considerada la actividad como “ilegal”.

Asimismo, el colegio tiene un tribunal de disciplina, que es el órgano encargado de recibir las denuncias por desempeño de nuestros matriculados CPI, evaluar y determinar si hubo mal ejercicio profesional y fallar en consecuencia.

A tener en cuenta

Los colegios profesionales son las personas jurídicas públicas no estatales en las cuales el Estado ha delegado el control de la matrícula de quienes se inscriben, velando por el cumplimiento de las normas éticas de la actividad profesional. Así, la colegiación y/o matriculación por ante los colegios profesionales es obligatoria y no se puede ejercer legítimamente la actividad inmobiliaria quienes no estén debidamente colegiados.

El ejercicio y desenvolvimiento de la actividad inmobiliaria sin matrícula profesional habilitante expedida por el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba, constituye un delito, según la entidad (ejercicio ilegal de la profesión).

La actividad profesional de los colegiados, se aclara, es personal e indelegable, por lo que cualquier acto de corretaje público inmobiliario llevado a cabo por no matriculados sigue configurando un ilícito.

Cualquier figura o herramienta jurídica destinada a degradar la actividad de los profesionales inmobiliarios y a menguar la obligatoriedad de matriculación, es contraria a derecho. En especial, el régimen de franquicias –Art. 1512, ss, cc y conc. del Código Civil y Comercial de la Nación- no puede ni debe aplicarse al ámbito profesional de los corredores públicos inmobiliarios.